Скидки до 69%: что купить на большой распродаже «АлиЭкспресс»

В интернете полным-полно бытовой техники и электроники со скидками Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться





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Шуруповерт бесщеточный ударный

У каждого уважающего себя мужчины в доме должен быть шуруповерт. Иначе как же вы повесите полку, соберете новый стол или отремонтируете авто? Эта модель оснащена мощным литий-ионным аккумулятором и продается в различных комбинациях.

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гайковерт понравился, тяжелый, мощный, настоящая игрушка для мужика. Замерить характеристики нечем, но ВАЗовские колёсные болты откручивает в 2 секунды. АКБ оказался по схеме 5S3P, был приятно удивлён, думал, будет 5S2P. В BMS балансировку не обнаружил, но контроллер BM3451 это позволяет, экономия. Зарядник слабый, сильно греется, в будущем заменю, но это не повод отказываться от покупки, берите, мужики, рекомендую;

отличный гайковерт, на Mitsubishi l200 гайки открутились без проблем, даже наполовину заряженный АКБ не помешал. Аккумулятор легкий, про зарядное молчу. Греется сильно. Понятно, что на них экономят. Отправка и доставка на отлично. Bluetooth-наушники

Согласитесь, под музыку тренировка идет гораздо бодрее? Возьмите на пробежку или в тренажерный зал спортивные беспроводные наушники со стереозвучанием. Благодаря встроенному микрофону и управлению смарт-кнопками вы в любое время сможете ответить на звонок. А еще гарнитура водонепроницаемая!

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пришли быстро, в работе показывают себя неплохо. Удобны при занятии спортом;

соотношение цена-качество хорошее, заряд на полной громкости держат дольше 4 часов и не разряжаются, мне кажется, даже наполовину... Разрядить полностью ещё не получалось, столько не переслушаю музыки. Кейс классный, коннектятся без проблем. Гибридные беспроводные наушники

Шумоподавляющие bluetooth-наушники с несколькими режимами позволят вам наслаждаться музыкой в любое время и в любом месте, будь то самолет, метро или оживленная улица. Время работы 40 часов, быстрая зарядка, качественный звук — что еще нужно настоящему меломану?

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наушники огонь, очень комфортные в носке, звук отличный, звукоизоляция работает хорошо, реально приглушает звуки. Заряжала пока только один раз, надолго хватает батареи, заряжается быстро, за пару часов. В комплекте был чехол для наушников, они складываются, можно установить приложение, но оно особо не нужно. Наушники реально качественные, очень довольна;

наушники впечатлили! Звук отличный! Эквалайзер позволяет настроить под себя (пресеты не зашли). Качество ощущается во всём, даже в мелочах продуманность. Абсолютно доволен покупкой. Внутри кофра даже схема укладки наушников. Портативная колонка

Беспроводная колонка — это уже практически must have. Включайте ее дома, на даче, на пляже, ведь она водонепроницаемая. Стереозвук, четыре варианта подключения (Bluetooth, AUX, USB, micro-SD), сопряжение с любыми устройствами, симпатичный граффити-дизайн — вот несколько «плюшек» для покупателя.

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посылка дошла очень быстро, привёз курьер. Хорошо упаковано. В полной комплектации. Коробка проклеена защитной плёнкой и предотвращена от вскрытия. Сама колонка упакована в мягкий чехол. В комплекте: колонка, руководство, кабель для зарядки, кабель AUX, шнурок для переноски. С телефона сопряжение прошло быстро. Звук хороший для данной колонки, есть басы. При включении на полную не хрипела;

Мегабыстрая доставка, упаковано хорошо. Колонка из коробки заряжена на 80%, подключилась сразу. Звук — огонь. Bluetooth-динамик

Еще один вариант портативной колонки для тех, кто привык всегда и везде слушать музыку. Отличие этой модели в том, что у нее есть диско-подсветка — а это определенно сделает вашу вечеринку интереснее. Bluetooth 5.0 дает мгновенное сопряжение, также динамик оснащен входами для USB, micro SD и AUX. В комплекте идут сумка и удобный ремешок для переноски.

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посылка норм, звук, как и ожидал, хороший, доволен, рекомендую. Посылка пришла быстро, для своего размера очень и очень неплохо звучит, звук чистый, бас мягкий и глубокий, главное — не нагружать на всю;

доставили быстро посылку. Колонка за свои деньги топ. Брака никакого нет. Есть три режима: без подсветки, с подсветкой статичной и под музыку разными переливается цветами. Басистая. Продавца рекомендую. Портативный проектор

Зачем идти в кино, если можно открыть зал прямо у себя дома! С помощью мини-проектора вы легко выведете на стену фильм прямо из смартфона, а яркое изображение и мощный звук создадут потрясающий эффект от просмотра.

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Максимальное расстояние для четкой видимости — где-то 2 метра. Пробовали пока только подключение к компьютеру и присоединять флешку. Всё работает отлично. Даже днём при неплотно закрытых шторах изображение хорошо видно. В целом очень довольна. Электрические кусачки для ногтей

Возможно, вы не знали, но существует и такой гаджет — выпускает Xiaomi. Ну а что, очень удобно: больше не нужно неумело орудовать ножницами, чтобы сделать себе сносный маникюр. Таким девайсом может пользоваться вся семья.

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пришли быстро. Продукт, как и описано, хорошо работает. Он мягкий и простой в использовании. Имеет 2 настройки скорости и небольшой свет, чтобы лучше видеть, когда вы обрезаете ногти. Хорошая покупка. Спасибо.

очень крутая штука; для мужчин, которые привыкли стричь ногти топором, вообще идеально. Всё ровненько и не травмоопасно. Большой плюс, что отпиленные ногти собираются в контейнер, а не раскидываются по квартире. Подсветка удобная. Машинка для удаления катышек

Если ваш любимый свитер скатался, не спешите его выбрасывать. Такой удобный прибор, как машинка для удаления катышек, позволит вам дольше носить одежду и ухаживать за ней, чтобы выглядела как новенькая. При этом вещам девайс никак не вредит, а управляется одной кнопкой.

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хорошо упаковано. Всё работает. В наборе щеточка для чистки, аппарат и провод;

очень хорошо упаковано, целое. Комплектация и вид совпадают с фото. Заряжено. Проверила — работает: хорошо срезает катышки. Рада, что купила: одежда дольше прослужит, и можно не бояться покупать шерстяные вещи. Спасибо продавцу, скидка порадовала. Смарт-браслет Huawei Band 6

Смарт-браслет Huawei Band 6 — ваш умный помощник в повседневной жизни, занятиях спортом и даже во сне! Он измерит пульс, проверит, высыпаетесь ли вы ночью, и покажет входящие звонки.

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по доставке: пришел быстро, доставкой доволен. По браслету: аксессуар классный, шаги, пульс, SpO2, сон и прочие плюшки меряет правдоподобно. Уведомления все присылает, радует, что можно ответить на вызов быстрыми ответами. Батарею держит отлично, неделю с половиной спокойно. Циферблатов в магазине достаточно много, в том числе бесплатных, так что подобрать что-нибудь можно без проблем. В общем браслетом я более чем доволен, могу даже сказать, что он похож больше уже на смарт-часы;

скачал с Play Market программу Huawei Health. Выбрал русский язык, включил Bluetooth на смартфоне и через приложение сконнектился с часами. Можно выбрать любой из бесплатных циферблатов. Уведомления работают. Экран супер, пикселей не видно! Качество браслета на высшем уровне. Скорее всего, оригинал. Рекомендую. Электрогриль

Модный кухонный прибор с электронным управлением и семью автоматическими программами поможет вам подать множество блюд — от стейка до гамбургеров. Электрогриль сам определяет толщину и время приготовления, показывает степень прожарки и автоматически отключается по готовности.

Вся пища готовится на гриле без масла, получается вкусной и диетической, излишки жира выделяются в специальный поддон, поэтому еда не содержит холестерин и канцерогены.

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из плюсов: гриль здоровский, готовит прекрасно, курочка и овощи получились очень вкусными, курочку дожаривала в ручном режиме, потому что люблю с корочкой. Авторежим тоже справился отлично, менее 10 минут ушло на приготовление порции на четверых. После готовки гриль помылся очень легко и просто, чем я довольна. Надеюсь, прослужит долго;

Супергриль! Всё прожаривается на ура и получается очень вкусным: курица, стейки, рыба (куски должны быть потолще, иначе подгорает немного), сосиски, картошка, котлеты, бутеры к завтраку, шаурма. Пришёл быстро — в общем я довольна. Автоматическая хлебопечка

Откройте дома не только кинотеатр, но и пекарню — вместе с автоматической хлебопечкой с 19 программами. Революционный нагревательный элемент позволяет настраивать даже толщину корочки. У вас получится вкусный и здоровый (благодаря тефлоновому покрытию) хлеб, который не сравнится с магазинным!

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хорошая хлебопечка. Хлеб получается в меру плотный, не подгорает. Делали кекс с изюмом. Тоже получился хорошо. Мы довольны покупкой;

всё отлично, соответствует описанию, тесто уже замесили. Пришла целая и не мятая, отличная доставка. Спасибо продавцу, рекомендую. Думаю, хлеб получится отличный. Кофемолка

Классическая кофемолка Zigmund & Shtain ZCG-09 с максимальной мощностью 500 Вт позволит вам с легкостью приготовить идеальный кофе. Все её детали (чаша, нож и сам корпус) изготовлены из высококачественной нержавеющей стали — надёжной и долговечной. Просто засыпьте зерна кофе в специальную ёмкость (до 80 г), измельчите их и варите напиток. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру кофемолка впишется в любой интерьер.

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всё работает, всё отлично. Жужжит тихо, измельчает хорошо и быстро;

красивый цвет, чаша глубокая, работает тихо. Покупали погружной блендер этой фирмы, также работает тихо. Рекомендую к покупке.