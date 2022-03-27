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Хранителя Дега и Пикассо из Эрмитажа обманули на полмиллиона. Он отдал деньги за фейковое ДТП

Заведующий сектором живописи в Эрмитаже стал жертвой телефонных мошенников. 85-летний доктор искусствоведения и автор более десяти книг отдал 500 тысяч рублей, чтобы спасти сестру.

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Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, потерпевший обратился в полицию накануне. Мужчине позвонила неизвестная, представилась следователем и сообщила, что его сестра попала в ДТП. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, предлагалось заплатить полмиллиона рублей.

Скоро к дому петербуржца приехал неизвестный, которому он и передал 500 тысяч. Посыльный был одет в темное — других примет сотрудник музея не запомнил.

Возбуждено дело о мошенничестве, ориентировки разослали по отделам полиции. Отпечатки пальцев с места преступления ничего не дали. Кроме того, изъята запись с камеры видеонаблюдения.

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Комментарии (7)

radon
Дураков не жалко
274556142
Надеюсь будет потом лапу сосать.
274556142
Не жалко таких.
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