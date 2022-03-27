Хранителя Дега и Пикассо из Эрмитажа обманули на полмиллиона. Он отдал деньги за фейковое ДТП

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, потерпевший обратился в полицию накануне. Мужчине позвонила неизвестная, представилась следователем и сообщила, что его сестра попала в ДТП. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, предлагалось заплатить полмиллиона рублей.

Скоро к дому петербуржца приехал неизвестный, которому он и передал 500 тысяч. Посыльный был одет в темное — других примет сотрудник музея не запомнил.

Возбуждено дело о мошенничестве, ориентировки разослали по отделам полиции. Отпечатки пальцев с места преступления ничего не дали. Кроме того, изъята запись с камеры видеонаблюдения.