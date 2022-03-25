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Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено

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Работа метрополитена в Петербурге вернулась в штатный режим.

Движение по пятой (фиолетовой) линии восстановлено, сообщает пресс-служба метро.

Напомним, в 7:47 неисправный состав встал на станции «Дунайская», из-за чего поезда не ходили на участке от станции «Шушары» до станции «Международная».

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Комментарии (1)

l.m.
похоже, что я был в след поеде после аварийного🤪
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