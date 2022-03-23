Без рюмки за рулем: как уменьшить число смертей на дорогах

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По данным Научного центра БДД МВД России*, за 11 месяцев 2021 года более 11 % всех ДТП — 10 849 аварий — произошли с участием водителей с признаками опьянения. В 8 688 случаях «градус» в крови водителей подтвердился. Погибшие в «нетрезвых» автокатастрофах составляют пятую часть всех скончавшихся во всех трагедиях на территории страны.

При этом выпившие шоферы оказались виновниками в 9 из 10 ДТП, в которых участвовали. Доля погибших в таких ДТП составила почти четверть (23,5%)* от числа всех, кто погиб по вине водителей.



Все это, по мнению Дмитрия Давыдова, означает: действующие запреты и ограничения на вождение в нетрезвом состоянии не всегда оказываются реально сдерживающим фактором для употребившего алкоголь водителя.

Правила постепенно ужесточаются. С июля 2021 года в стране вступил в силу закон, согласно которому за вождение в нетрезвом виде гражданина штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на полтора-два года. Повторный штраф за это же нарушение составит от 200 до 300 тысяч рублей — или автолюбитель отправится в колонию на срок до двух лет. Кроме того, предусмотрено лишение водительских прав — до трех лет. Если же водителя уже судили за такое правонарушение, штраф будет выше — до 500 тысяч рублей. Срок возможного заключения в этом случае составит до 3 лет, а лишение водительского удостоверения — на срок до 6 лет.

Но этих мер, как показывает статистика, все еще недостаточно.

Дмитрий Давыдов предлагает увеличить штраф для водителя, которого впервые поймали пьяным, до 100 тысяч рублей и отобрать у нарушителя права сразу на три года. Если же за руль сел человек не только выпивший, но и без водительского удостоверения, автор проекта предлагает наказывать его административным арестом на 30 суток и таким же крупным штрафом.



«Изменения послужат серьезной предупредительной мерой: помимо риска долгосрочного лишения прав каждый случай нетрезвого вождения будет нести значительную угрозу личному бюджету», — уверен Дмитрий Давыдов.

Эксперты полагают, что ужесточение наказания за нетрезвое вождение необходимо.

«Существующие сейчас меры не срабатывают, это очевидно, — объясняет автоэксперт Владимир Виноградов. — Значит, их нужно ужесточать или вводить другие. Пьяный за рулем — это катастрофа».

Еще одно нововведение, которое предлагает ввести автор «20 идей по развитию России», — наказание для пассажиров, севших в автомашину с пьяным водителем. Давыдов уверен: они косвенно поощряют выпивоху и даже становятся соучастниками правонарушения. Понимая, что за подобную поездку их могут наказать, пассажиры станут более ответственно относиться к выбору водителя и начнут проверять: трезвый ли человек их повезет.

Дмитрий Давыдов уверен, что предлагаемые им меры принесут положительный эффект. Аргументируя, он опирается на опыт других стран: например, Японии, в которой смертность на дорогах составляет 3,1 на 100 тысяч человек (в России этот показатель составляет 11, 6).



Дело в том, что японское законодательство очень жестко относится к нетрезвым водителям. Если водитель сел за руль подшофе, ему грозит до 500 000 йен (314 000 рублей) штрафа, лишение свободы на срок до 3 лет и временное или постоянное лишение водительских прав. Повышение же градуса опьянения может увеличить штраф до 1 000 000 йен (628 000 рублей), а срок лишения свободы — до 5 лет. Водительское удостоверение у такого нарушителя отнимают навсегда. Наряду с водителем ответственность несут его пассажиры, человек, предоставивший ему машину, и даже бармены, наливавшие алкоголь гостю, если заведомо знали, что он за рулем. Приглашение к распитию алкоголя человека, который потом сядет за руль, в Японии обходится в крупную сумму — до 500 000 йен (314 000 рублей). Такого подстрекателя могут даже отправить за решетку на три года.

Ирина КОЗЛОВА

На правах рекламы

*Обзор дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года, по данным Научного центра БДД МВД России. Подробная аналитика: https://media.mvd.ru/files/embed/2256058

