26 апреля — круглый стол «Правильное питание. Существует ли оно?»

Теории правильного питания множатся как грибы после дождя. Одни не едят сахар, другие — мясо, третьи пьют витамины и БАДы горстями на завтрак, обед и ужин. Существует ли на самом деле питание, которое можно назвать правильным, когда и кому нужны диеты — обсудим на круглом столе.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»



Круглый стол пройдет в 16:00 / 26 апреля 2022 года



По вопросам участия обращаться:



Ирина Егорова, +7 (951) 640–88–72, egorova@fontanka.ru

