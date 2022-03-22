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26 апреля — круглый стол «Правильное питание. Существует ли оно?»

Портал о здоровье «Доктор Питер» приглашает к участию в круглом столе врачей-диетологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, нутрициологов, производителей и поставщиков продуктов, продуктовые магазины, магазины эко и биопродукции, аптечные сети.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Существует ли правильное питание? Что под ним понимают люди, врачи, диетологи, производители правильного питания?
  • Может ли увлечение «правильным питанием» принести вред? Какие основные ошибки совершают люди?
  • Есть ли польза от диет? Диеты для похудения и по медицинским показаниям — в чем разница?
  • Когда нужно обращаться к врачу по поводу питания и к какому?
  • Кто такие нутрициологи и чем они отличаются от диетологов?
  • Витамины и БАДы — когда они нужны и в каких количествах?
  • Как тренд на ЗОЖ отразился на рынке продуктов питания? Как производители реагируют на запрос потребителей?
  • Натуральное, органическое, фермерское и диетическое — как выбирать продукты, на что смотреть в первую очередь?
  • Спортивное питание — в чем особенность? Нужно ли оно не спортсменам?

Теории правильного питания множатся как грибы после дождя. Одни не едят сахар, другие — мясо, третьи пьют витамины и БАДы горстями на завтрак, обед и ужин. Существует ли на самом деле питание, которое можно назвать правильным, когда и кому нужны диеты — обсудим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 16:00 / 26 апреля 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, +7 (951) 640–88–72, egorova@fontanka.ru

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