26 апреля — круглый стол «Правильное питание. Существует ли оно?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Существует ли правильное питание? Что под ним понимают люди, врачи, диетологи, производители правильного питания?
- Может ли увлечение «правильным питанием» принести вред? Какие основные ошибки совершают люди?
- Есть ли польза от диет? Диеты для похудения и по медицинским показаниям — в чем разница?
- Когда нужно обращаться к врачу по поводу питания и к какому?
- Кто такие нутрициологи и чем они отличаются от диетологов?
- Витамины и БАДы — когда они нужны и в каких количествах?
- Как тренд на ЗОЖ отразился на рынке продуктов питания? Как производители реагируют на запрос потребителей?
- Натуральное, органическое, фермерское и диетическое — как выбирать продукты, на что смотреть в первую очередь?
- Спортивное питание — в чем особенность? Нужно ли оно не спортсменам?
Теории правильного питания множатся как грибы после дождя. Одни не едят сахар, другие — мясо, третьи пьют витамины и БАДы горстями на завтрак, обед и ужин. Существует ли на самом деле питание, которое можно назвать правильным, когда и кому нужны диеты — обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 26 апреля 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, +7 (951) 640–88–72, egorova@fontanka.ru