13 апреля — круглый стол «Весеннее обострение: Где скрываются аллергены?»

Ежегодно тысячи людей первыми чувствуют малейшие признаки цветения растений, но, увы, не испытывают от этого никакой радости — обостряется сезонная аллергия. У других аллергические реакции не связаны с сезоном — обострения вызывают домашние животные, определенные виды продуктов, просто пыль, которой везде хватает.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»



Круглый стол пройдет в 16:00 / 13 апреля 2022 года



По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, +7 (951) 640-88-72, egorova@fontanka.ru