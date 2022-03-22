13 апреля — круглый стол «Весеннее обострение: Где скрываются аллергены?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что такое аллергия и почему она возникает? Становится ли больше аллергиков?
- Особенности аллергии пищевой, на пыльцу растений, на домашних животных?
- Каковы современные методы диагностики аллергии?
- Аллергия у детей и у взрослых — есть ли разница?
- Можно ли перерасти аллергию? А вылечиться от нее? Современные препараты и методы лечения.
- Является ли АСИТ панацеей от аллергии? Кому подходит этот метод?
- Где лечить аллергию в Петербурге?
- Почему одни и те же продукты, произведенные в разных странах, по-разному влияют на организм? Почему на отдыхе аллергия «проходит? Как внешние факторы влияют на организм?
Ежегодно тысячи людей первыми чувствуют малейшие признаки цветения растений, но, увы, не испытывают от этого никакой радости — обостряется сезонная аллергия. У других аллергические реакции не связаны с сезоном — обострения вызывают домашние животные, определенные виды продуктов, просто пыль, которой везде хватает.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 13 апреля 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, +7 (951) 640-88-72, egorova@fontanka.ru