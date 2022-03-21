Готовимся к сезону отдыха: 10 товаров, которые пригодятся на даче и во время отпуска

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Вы уже мечтаете о лете и представляете, как отправитесь всей семьей на дачу или берег водоема? Готовьтесь к теплому сезону заранее! В этой подборке вы найдете товары, которые сделают ваш отдых незабываемым и облегчат огородные работы.

Термопривод для теплиц

Вашим помидорам и огурцам необходим свежий воздух. Для проветривания теплиц существует специальный термопривод, который автоматически открывает и закрывает двери, форточки, фрамуги. Он реагирует на изменение температуры окружающей среды, поэтому в теплице будет комфортный микроклимат. Термопривод не требует электричества, полностью автономен и универсален — подходит для любой форточки или двери теплицы.

Как он работает: при повышении температуры воздуха в теплице от +21 градуса проветриватель начинает открывать теплицу и полностью открывает створку при температуре +30 градусов. При понижении температуры всём происходит с точностью наоборот. Пружина жестко фиксирует створку теплицы и не допускает хлопанья двери при ветре. Установить термопривод сможет любой дачник благодаря подробной и простой инструкции.

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«Заказал 2 штуки с доставкой курьером. Проверил на батарее — штоки выдвигаются почти на заявленную величину. Правда, инерционность очень большая — не меньше получаса греть надо. Качество изготовления, покраски — всё на высоте. Стальной уголок, на который ставится цилиндр, — 4 мм толщиной, шток — 10 мм! Быстрее профиль у теплицы вывернет, чем это погнется! Как раз как я люблю, по-русски, надежно! Как будет работать — это только весной смогу проверить. А так продавец молодец. Рекомендую!»

«Доставили быстро. На вид конструкция крепкая, мощный кронштейн. Цепочка ограничительная имеется. Позволяет открывать дверь без снятия привода. Проверять весной будем». Мангал-автобус

Близится сезон шашлыков! Удивите дачных соседей оригинальным мангалом, напоминающим легендарный Volkswagen T1. Он сделан из металла, находится внутри «автобуса» под удобной крышкой и съемный, так что можете легко забросить мангал в машину и уехать на пикник.

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Уличное барбекю

Стильная барбекю-печка работает как на угле, так и на газу. Аппарат можно установить на даче или во дворе загородного дома и баловать семью жареными стейками и другими блюдами на гриле. Для готовки есть сразу несколько разных отсеков: на конфорке можно отваривать гарнир, а мясо, рыбу или овощи разложить на решетках, что очень удобно.

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Надувной держатель для стаканов

Если вы обзавелись бассейном на даче или соберетесь большой компанией на берег озера, такой матрасик для напитков придется очень кстати. Получится настоящий бар на воде! Посередине матраса есть отсек для хранения бутылок: все знают, что в воде они будут дольше оставаться прохладными. А в случае чего вы и сами сможете поплавать на матрасе — когда напитки закончатся.

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Надувной круг в виде танка

С таким забавным аксессуаром для плавания вы покорите весь пляж. Внутри огромного надувного танка есть водяная пушка — почему бы не устроить веселые семейные игры? Матрас легко надувать с помощью обычного насоса — на это уйдет всего пять минут, а на спуск воздуха — вообще две. Надувной круг подходит как детям, так и взрослым.

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Ветряной колокольчик Он станет интересным декором для дачной веранды, но и в квартире смотреться будет отлично. Хрусталики ловят солнечные лучи и создают волшебные блики — точно оценят дети и коты. Устройте себе перерыв в садовых работах и понаблюдайте за игрой света — это так расслабляет!

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«Очень красивый ловец солнца, купила подруге в подарок». Интерьерное украшение в виде змеи

Еще один необычный декор — змея с кристаллами и луной — подходит как для загородного дома, так и для вашего балкона, например. В солнечный день ловец лучей озарит комнату всеми цветами радуги и гарантированно поднимет настроение.

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«Очень изящный ловец, пришел в идеальном состоянии за пару недель, тщательно упакован. Большое спасибо за красоту».

«Намного тоньше, чем я думал, но великолепный товар, и мне действительно нравится, насколько он маленький, милый и изящный! Хорошо упакован и доставлен очень быстро!» Система водного распыления

Возвращаемся к огородам. Бегать с лейкой от грядки к грядке — дело неблагодарное. Чтобы сэкономить время и усилия, установите в саду систему для орошения. Она создаст прохладный влажный туман над растениями или газоном и сделает воздух комфортным.

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Солнцезащитный навес

Защитите себя и близких от вредных солнечных лучей с помощью большого и удобного навеса. Он изготовлен из высококачественной ткани, устойчив к воде и неблагоприятным погодным условиям. Крепится с помощью ветровых канатов и держится прочно. Повесить такой тент можно куда угодно — над лужайкой, столом для пикника, парковочным местом или около бассейна.

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«Очень хороший тент, защищает от солнца и дождя».

«Отлично. Материал выглядит прочным, а швы — крепкими». Надувной бар

Устройте вечеринку на воде — а поможет в этом надувной поднос для напитков и еды! В нем предусмотрено несколько удобных отделений, куда можно поставить бокал, бутылку, сложить фрукты и другие закуски. Надувной бар изготовлен из высококачественного ПВХ, его легко надуть и сдуть, поэтому берите с собой хоть в бассейн, хоть на отдых у водоема.

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