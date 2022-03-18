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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Обращение президента. Западная пропаганда. Замороженные деньги России. Валюта и дефицит.

Владимир Путин о "пятой колонне". Кто и как выигрывает в информационной борьбе. Доходы населения и ближайшее будущее.

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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

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Комментарии (2)

Pilat
Дорогая Фонтанка! Если Константинов такой патриот России, то кто у вас пишет заголовки и занимается модерацией?
Это какой то диссонанс лютый.
А Константинову спасибо, за ясное мнение о происходящем.
YuriTretyakov
Дорогая Фонтанка! Если Константинов такой коричневый - то что вы думаете о себе? Всегда любил Фонтанку...
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