Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:Обращение президента. Западная пропаганда. Замороженные деньги России. Валюта и дефицит.
Владимир Путин о "пятой колонне". Кто и как выигрывает в информационной борьбе. Доходы населения и ближайшее будущее.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
12 ноября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
24 сентября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
10 декабря 2021, 17:20«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
24 декабря 2021, 17:20«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
15 октября 2021, 16:44«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
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