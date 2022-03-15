Денис Мацуев сыграет джаз

В БКЗ «Октябрьский» 16 марта пройдет джазовый гала-концерт. Известный пианист Денис Мацуев с музыкантами в двухчасовом марафоне исполнят вариации бессмертных хитов и джазовых стандартов.

В необычном для зрителей амплуа классический пианист Денис Мацуев выступает ежегодно. Джаз — его маленькая слабость, признается артист. Он полюбил эту музыку в детстве — его отец Леонид Мацуев был композитором и много сочинял в этом жанре. Еще учась в консерватории, Денис Мацуев увлекался джазовыми импровизациями на заданную тему. Сегодня свои джазовые концерты пианист называет «авторским приношением великому виду искусства».

На сцене соберется джаз-бенд из известных и молодых музыкантов. Партии на контрабасе исполнит заслуженный артист России, постоянный участник самых известных мировых фестивалей джаза Андрей Иванов, за ударные сядет Александр Зингер, основатель и художественный руководитель Московского международного фестиваля барабанного искусства БИТ FEST.



Место у микрофона займет 18-летняя певица Ярослава Симонова, которая должна была в этом году представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Артистка с детства почти лишена зрения, все партии она разучивает на слух.



Также в концерте примут участие такие именитые музыканты, как Борислав Струлев (виолончель) и Екатерина Мочалова (домра).



Начало концерта в19:00.



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