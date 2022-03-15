FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сергей Безруков сыграет Владимира Высоцкого в спектакле «Высоцкий. Рождение легенды»

9
Печать

В рамках петербургских гастролей Московского Губернского театра на сцене ДК «Выборгский» 26 и 27 марта пройдет показ приключенческого спектакля «Остров сокровищ» для всей семьи, где главную роль Джона Сильвера делят между собой Сергей Безруков и Григорий Фирсов.

Сергей Безруков. «Высоцкий. Рождение легенды»
Сергей Безруков. «Высоцкий. Рождение легенды»Фото: Анна Коонен, фото предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

А 1 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоится показ музыкального спектакля «Высоцкий. Рождение легенды» (12+) Московского Губернского театра в постановке Сергея Безрукова. На сцене появляются Высоцкий-ребенок, Высоцкий-поэт, Высоцкий-актер, Высоцкий-влюбленный, Высоцкий-сатирик: разные актеры, выходя на сцену, последовательно рассказывают историю легенды. В постановке использованы предоставленные Домом Высоцкого на Таганке фрагменты дневников, писем, фильмов и записей Высоцкого. Также в спектакле звучат стихи и поют песни Высоцкого, некоторые — в непривычных аранжировках, и разыгрываются эпизоды из различных периодов его жизни и сатирические зарисовки с героями его песен.

Петербургские зрители увидят в роли одного из «Высоцких» самого Сергея Безрукова — режиссера-постановщика спектакля и художественного руководителя МГТ. Московские зрители не видели его в этом амплуа с 2019 года. Другие грани Высоцкого воплотят 11-летний Володя Сериков, Дмитрий Карташов, Александр Тютин, Антон Соколов, Михаил Шилов, Степан Куликов, Сергей Вершинин, Александр Фролов, Кирилл Новышев. Маму Высоцкого — Нину Максимовну — сыграла Елена Киркова, отца — Антон Соколов, а Марину Влади — последнюю жену актера — Вера Шпак.

Сергей Безруков. «Высоцкий. Рождение легенды»
Сергей Безруков. «Высоцкий. Рождение легенды»Фото: Анна Коонен, фото предоставлено организаторами

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

xepnuminu
миру-мир.
265055770
А потом кто-то сыграет Безрукова в роли Высоцкого
Аrenales
С некоторых пор этот актер ассоциируется у меня только с призывом голосовать за поправки,чтобы иметь возможность и дальше говорить на языке Пушкина.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний