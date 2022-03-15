Сергей Безруков сыграет Владимира Высоцкого в спектакле «Высоцкий. Рождение легенды»

В рамках петербургских гастролей Московского Губернского театра на сцене ДК «Выборгский» 26 и 27 марта пройдет показ приключенческого спектакля «Остров сокровищ» для всей семьи, где главную роль Джона Сильвера делят между собой Сергей Безруков и Григорий Фирсов.
А 1 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоится показ музыкального спектакля «Высоцкий. Рождение легенды» (12+) Московского Губернского театра в постановке Сергея Безрукова. На сцене появляются Высоцкий-ребенок, Высоцкий-поэт, Высоцкий-актер, Высоцкий-влюбленный, Высоцкий-сатирик: разные актеры, выходя на сцену, последовательно рассказывают историю легенды. В постановке использованы предоставленные Домом Высоцкого на Таганке фрагменты дневников, писем, фильмов и записей Высоцкого. Также в спектакле звучат стихи и поют песни Высоцкого, некоторые — в непривычных аранжировках, и разыгрываются эпизоды из различных периодов его жизни и сатирические зарисовки с героями его песен.
Петербургские зрители увидят в роли одного из «Высоцких» самого Сергея Безрукова — режиссера-постановщика спектакля и художественного руководителя МГТ. Московские зрители не видели его в этом амплуа с 2019 года. Другие грани Высоцкого воплотят 11-летний Володя Сериков, Дмитрий Карташов, Александр Тютин, Антон Соколов, Михаил Шилов, Степан Куликов, Сергей Вершинин, Александр Фролов, Кирилл Новышев. Маму Высоцкого — Нину Максимовну — сыграла Елена Киркова, отца — Антон Соколов, а Марину Влади — последнюю жену актера — Вера Шпак.