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Директор «Ночлежки» заявил, что уехал из России из-за «угрозы ареста»

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Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин заявил, что покинул Россию. Он сообщил об этом 10 марта на своей странице во «ВКонтакте».

Как объяснил Свердлин, его решение связано с возможной угрозой быть арестованным из-за позиции по украинским событиям. В какую страну он уехал, глава организации не уточнил.

«Уверен, что «Ночлежка» отлично справится и без меня, иначе грош мне цена как руководителю. В конце концов я все равно собирался уходить в конце 2023 года, еще в декабре сказал об этом коллегам», — пишет Свердлин.

«Ночлежка» – благотворительная организация, помогающая бездомным людям.

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