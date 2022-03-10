Директор «Ночлежки» заявил, что уехал из России из-за «угрозы ареста»

Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин заявил, что покинул Россию. Он сообщил об этом 10 марта на своей странице во «ВКонтакте».



Как объяснил Свердлин, его решение связано с возможной угрозой быть арестованным из-за позиции по украинским событиям. В какую страну он уехал, глава организации не уточнил.



«Уверен, что «Ночлежка» отлично справится и без меня, иначе грош мне цена как руководителю. В конце концов я все равно собирался уходить в конце 2023 года, еще в декабре сказал об этом коллегам», — пишет Свердлин.