Смотрят не по сторонам, а в телефон. В России предлагают жестко наказывать рассеянных пешеходов

21 февраля 2022, 10:15Опасный переход. В России предлагают штрафовать пешеходов со смартфонами
18 января 2022, 18:09Замглавы ГИБДД РФ: У Госавтоинспекции пока нет технической возможности отслеживать опасное вождение
11 декабря 2021, 12:24«Коммерсант»: Дорожные камеры будут фиксировать опасное вождение
15 ноября 2021, 19:30В России будут штрафовать за нарушения ПДД, заснятые специальным приложением
28 октября 2021, 13:47Новый КоАП: За три грубых нарушения автомобилистов лишат прав
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