Помочь рублем. Бизнесу предлагают давать деньги за работу для инвалидов

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться







Государство стимулирует трудоустройство людей с ограниченными возможностями, устанавливая квоты. Это означает, что компании, в которых работают более 100 человек, обязаны принимать на работу от 2 до 4 таких сотрудников. За несоблюдение компании штрафуют, но размер наказания невелик — от 5 до 10 тысяч рублей.

«На практике же работодатель может отказать инвалиду в приеме на работу и без штрафа, сославшись на некомпетентность или отсутствие опыта и навыков. И компанию не оштрафуют. Обжалование такого решения и восстановление прав на трудоустройство по квоте происходит только в судебном порядке, что является серьезным препятствием для пострадавшего», — пишет на сайте Дмитрий Давыдов.



Автор проекта отмечает, что некоторые регионы поддерживают трудоустройство инвалидов точечно: например, в Москве, если в организации трудится не менее 50% инвалидов, она имеет право на пониженный налог на прибыль в 12,5%. Но таких предприятий, по понятным причинам, немного.

По мнению Давыдова, для улучшения ситуации можно использовать зарубежный опыт. Автор предлагает ввести на федеральном уровне финансовую поддержку организациям и индивидуальным предпринимателям, которые трудоустраивают специалистов с ограниченными возможностями вне или сверх обязательной квоты.

«Мы предлагаем разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах. А также создать алгоритм проверки использования этих средств по назначению, — формулирует свою идею Дмитрий Давыдов. — Кроме того, для социальных работников и сотрудников службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней, будет предусмотрена специальная премия».



Подобные системы поддержки действуют в западных странах. Например, в Швеции любая компания, принявшая на работу инвалида, может получить три вида субсидии: за то, что позволяет этому сотруднику одновременно изучать профессию; за то, что предоставляет ему подходящее рабочее пространство, и за сохранение за ним рабочего места в период, например, болезни. Также шведские компании могут получить специальный грант, если разработают собственную программу по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

В Японии действуют программы поддержки для бизнеса. Не выполняющие квоты по трудоустройству таких категорий граждан фирмы ежемесячно платят специальные взносы, которые государство направляет на поддержку компаний, перевыполняющих установленные требования.

Дмитрий Давыдов предлагает ввести аналогичные взносы и для российских компаний, а также повысить штрафы для бизнеса, который не нанимает указанное число работников с ограниченными возможностями. Эти деньги можно направить на субсидирование превышающих квоту предприятий.



«Идея хорошая, но она требует тщательной законодательной проработки и контроля ее исполнения, — считает юрист и правозащитник Никита Сорокин. — А также контроля расхода полученных субсидий».

Автор проекта «20 идей по развитию России» надеется, что его идеи будут приняты и принесут людям пользу. Он уверен, что эти меры, если они будут поддержаны законодательно, одобрит и бизнес, а все общество в целом останется в выигрыше.

На правах рекламы

Ирина КОЗЛОВА

