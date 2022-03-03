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«Это не наша сдача». «Дождь»* останавливает работу

Телеканал «Дождь»*, признанный иноагентом, 3 марта объявил о временной приостановке своей работы. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

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Гендиректор канала Наталья Синдеева проинформировала, что сегодняшний дневной выпуск новостей «был последним в этом сезоне».

«Такого тяжелого решения в нашей жизни еще не было. Слово «временно» — очень важно. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше, потому что при принятии этого закона завтра работа будет практически невозможна. Либо мы должны будем рассказывать про прекрасные выставки, фейерверки — не знаю, про что. Мы продолжим работу, потому что знаем, насколько она важна для наших зрителей. Мы справлялись с огромным количеством трудностей и никогда не сдавались, и сейчас не сдаемся. Это не наша сдача, нам нужно подумать, как сохранить то, что мы делали много лет», — заявила Синдеева.

По её словам, команда телеканала очень надеется вернуться в эфир, но пока не знает, как, когда и на каких платформах.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*. Речь шла о законе, предусматривающем наказание за распространение фейков о действиях российских военных. За распространение подобной информации предлагается лишать свободы на срок до 15 лет.

Совет директоров «Эха Москвы» 3 марта принял решение ликвидировать канал и сайт радиостанции. «Эхо» объявило о продолжении работы в соцсетях и YouTube.

* «Дождь» признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2021 году.

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Комментарии (13)

Cruz
скорее всего это такой ход Покорчить из себя мученика и находясь в изгнании выдавать инфу за объективную. Веня всегда и во всем поддерживал всякие непотребства типа голосования на пеньках
VKuser203216
Наконец! Прикрыли эти Ехи и дожди.
263888341
Можно любить и ненавидеть дожди и эхи, но суть в том, что чем меньше независимых сми, тем больше будет отрыв от реальности власти. Сигналы наверх доходить перестанут, а это опасно.
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