23 марта — круглый стол «Новости предпринимательства в Санкт-Петербурге: Итоги 2021 года»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как события последних дней сказались на состоянии малого и среднего бизнеса? Появились ли новые меры поддержки? Какие меры поддержки оказывались бизнесу в 2021 году и насколько они оказались востребованными? Какие отрасли бизнеса смогли ими воспользоваться?
- Малый и средний бизнес в портфелях банков. Как события последних дней сказались на работе банков? Все ли операции остались доступны для бизнеса? Есть ли ужесточения по открытию счетов? Растет ли просрочка по кредитам? Сохранился ли оборот у предприятий МСБ?
- Новые условия работы — ставки, требования к заемщикам. Есть ли банковские программы поддержки МСБ?
- Итоги работы с МСБ в 2021-м году.
- Итоги 2021 года и начало 2022-го на рынке госгарантий. Сколько госгарантий было выдано? Какую поддержку малому и среднему бизнесу они оказали? Расширился ли доступ представителей бизнеса к гарантиям в целом и к гарантиям по госзаказу в частности? Как чувствует себя рынок госгарантий в 2022-м году? Какие отрасли ими пользуются?
К участию в круглом столе приглашаются представители банков и предпринимательского сообщества, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет 23 марта 2022 г. в 12:00 в БЦ Лениздат, по адресу: Набережная реки Фонтанки 59, офис 215а
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru