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ЖКС заплатит 180 тысяч рублей за камнепад, помявший машины на Петроградской стороне

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Петроградский райсуд Петербурга обязал жилищников возместить стоимость ремонта «Шевроле», попавшего под коммунальный обстрел. Добиться 20 тысяч рублей за моральный вред владельцу машины не удалось.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 марта, поводом для судебной тяжбы Андрея Кузнецова и Жилкомсервиса №2 Петроградского района стало обрушение фасада многоквартирного дома. Истец утверждает, что 19 декабря 2019 года удар приняли на себя четыре автомобиля, припаркованные на Малом проспекте, 1а, П.С. Одним из них оказалась его «Шевроле Каптива».

Кузнецов в тот же день обратился в полицию, участковый зафиксировал вмятины на капоте, передней двери со стороны пассажира, задних дверях и разбитое лобовое стекло. Автомобилист выставил счёт жилищникам, решить вопрос в досудебном порядке не вышло.

Через суд истец потребовал почти 159 тысяч рублей за ремонт машины, 20 тысяч за моральный вред, а также 34 тысячи за госпошлину и услуги представителя. Ответчик иск не признал.

Петроградский райсуд удовлетворил финансовые претензии Кузнецова частично. ЖКС должен ему 123,7 тысячи рублей — согласно заключению эксперта, это стоимость ремонта «Шевроле» без учёта износа. Кроме того, жилищников обязали компенсировать 19 тысяч рублей за услуги представителя и госпошлину, а также заплатить 38 тысяч за экспертизу.

Добиться возмещения морального вреда владельцу «Шевроле» не удалось, поскольку его машина была припаркована на территории автосервиса, в доме, с которого упала штукатурка, мужчина не живёт, соответственно, закон о защите прав потребителя на него не распространяется.

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