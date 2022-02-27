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Сайт «Фонтанки» подвергся массовым DDoS-атакам. Рассказываем, как читать наши новости без помех

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Сайт «Фонтанки» в последние часы периодически подвергается массовым DDoS-атакам, поэтому доступ к материалам может быть затруднен.

Вы можете также читать новости в наших каналах «ВКонтакте» и в «Яндекс.Дзен».

Приносим извинения за неудобства.

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Комментарии (15)

YuriTretyakov
По моему мнению, "Фонтанка" - прекрасный информационный портал. Часто новости приходят быстрее и в лучшем изложении, чем на "центральных" сайтах, и с непредвзятым взглядом. Всегда читаю "Фонтанку" в поисках как международных, так и местных новостей.
sektor7
А в тик-токе странички нет пока?
Очень достоверный источник.
ivandr
Очень печально. Фонтанка как раз одна из свободных достоверных источников.
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