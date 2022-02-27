Сайт «Фонтанки» в последние часы периодически подвергается массовым DDoS-атакам, поэтому доступ к материалам может быть затруднен.
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Приносим извинения за неудобства.
Сайт «Фонтанки» подвергся массовым DDoS-атакам. Рассказываем, как читать наши новости без помех
Сайт «Фонтанки» в последние часы периодически подвергается массовым DDoS-атакам, поэтому доступ к материалам может быть затруднен.
Вы можете также читать новости в наших каналах «ВКонтакте» и в «Яндекс.Дзен».
Приносим извинения за неудобства.
25 октября 2021, 13:11Если вы не видите тексты «Фонтанки» — обновите блокировщик рекламы
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