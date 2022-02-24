«Большой брат» помог найти подозреваемого в убийстве 14-летней давности в Петербурге

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 24 февраля, около половины одиннадцатого в субботу, 22 февраля, от системы распознавания лиц поступил сигнал о том, что около одного из домов на улице Воскова находится правонарушитель, разыскиваемый за совершение особо тяжкого преступления.



На место выдвинулись наряды ОВО и полиции, и в парадной дома у одной из квартир был задержан 40-летний мужчина, который проходил обвиняемым по делу об убийстве.



По данным «Фонтанки», его подозревают в нанесении смертельного ранения мужчине на детской площадке в доме по улице Черкасова. Там 15 июня 2007 года нашли мертвого мужчину.

