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«Большой брат» помог найти подозреваемого в убийстве 14-летней давности в Петербурге

Сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы Петроградского района 22 февраля нашли в парадной на улице Воскова, 2, мужчину. Его узнала система распознавания лиц как подозреваемого в убийстве в 2007 году.

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Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 24 февраля, около половины одиннадцатого в субботу, 22 февраля, от системы распознавания лиц поступил сигнал о том, что около одного из домов на улице Воскова находится правонарушитель, разыскиваемый за совершение особо тяжкого преступления.

На место выдвинулись наряды ОВО и полиции, и в парадной дома у одной из квартир был задержан 40-летний мужчина, который проходил обвиняемым по делу об убийстве.

По данным «Фонтанки», его подозревают в нанесении смертельного ранения мужчине на детской площадке в доме по улице Черкасова. Там 15 июня 2007 года нашли мертвого мужчину.

Задержанного доставили в 43-й отдел полиции.

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Комментарии (4)

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Это умный диктофон на него настучал?
260569221
Ага. А убийцу Старовойтовой и Немцова уже ищу не один десяток лет….
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