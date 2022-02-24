«Объявил войну моей стране». Постпред Украины призвал Совет Безопасности ООН созвать новое заседание

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Владимир Путин «объявил войну его стране». Так дипломат отреагировал на заявление своего российского коллеги Василия Небензи, по словам которого, РФ ведёт агрессию не против украинского народа, а против хунты.
«Посол РФ [Небензя] три минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране», — цитирует Кислицу утром в четверг РИА Новости.
Украинский дипломат обратился к своему российскому коллеге с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания СБ ООН «российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины».
«У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас. Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили, — предложил Кислица Небензе и обратился к другим коллегам. — Я прошу членов Совета Безопасности немедленно созвать экстренное заседание и рассмотреть проекты всех необходимых решений для того, чтобы остановить войну. Потому что, мои дорогие коллеги, слишком поздно говорить о деэскалации, слишком поздно».
«Я решительно осуждаю безрассудное нападение России на Украину, что угрожает жизням множества мирных жителей. Это серьезное нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновленную агрессию России», — написал в Twitter после начала российской спецоперации на Украине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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