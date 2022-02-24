«Объявил войну моей стране». Постпред Украины призвал Совет Безопасности ООН созвать новое заседание

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Владимир Путин «объявил войну его стране». Так дипломат отреагировал на заявление своего российского коллеги Василия Небензи, по словам которого, РФ ведёт агрессию не против украинского народа, а против хунты.



«Посол РФ [Небензя] три минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране», — цитирует Кислицу утром в четверг РИА Новости.



Украинский дипломат обратился к своему российскому коллеге с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания СБ ООН «российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины».

