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Модная распродажа: что купить к весне

Во время сейла можно купить женскую одежду, обувь, сумочки и аксессуары от популярных брендов.

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Пора отправляться на онлайн-шопинг за обновками к весне
Пора отправляться на онлайн-шопинг за обновками к веснеФото: depositphotos.com
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В конце февраля стартовала большая распродажа. Во время сейла можно намного дешевле купить самую модную женскую одежду, обувь, сумочки, украшения и другие аксессуары от популярных брендов. Мы собрали примеры лучших предложений и подготовили несколько лайфхаков, как сэкономить на покупках еще больше:

  1. Используйте промокод FASHION, чтобы получить дополнительную скидку 10% при покупке одежды, обуви и аксессуаров. Введите его в специальное поле для промокодов при оформлении заказа, если сумма вашей покупки составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Промокод действует до 15 марта.
  2. Промокод FASHION_AF сэкономит вам от 500 до 4000 рублей при покупке одежды и обуви. Он актуален до конца марта.
  3. Имейте в виду, что эти промокоды действуют и на взрослую, и на детскую одежду.
  4. Если вы оставите отзыв о купленном товаре до 27 февраля, то получите от «Яндекса» 50 баллов «Плюс». Их можно тратить в такси, при заказе еды, во время онлайн-шопинга, на заправке, в кино и во многих других местах.

Куртка Valeri Marcon из экокожи

Экокожа и экомех — абсолютные лидеры 2022 года и еще долго не сдадут позиций в свете пробуждающегося экосознания модниц. И куртка Valeri Marcon — отличный пример того, как можно выглядеть стильно, сексуально и экологично одновременно. Универсальная модель на молнии с капюшоном и наполнителем из холлофайбера с плотностью 250 г/кв. м создана специально для русской зимы.

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Платье миди с цветочным принтом

Мода на «наивные» платья в цветочек пришла к нам из Европы XVII века. Сперва их носили горничные, а веком позже — аристократки, которые влюбились в их обманчивую простоту. За возрождение европейской любви к «платьям пастушек» в ХХ веке следует благодарить британского дизайнера Лору Эшли, хотя в России существует своя традиция таких платьев, связанная с массовым производством ситца. Сегодня платья с классическими «ситцевыми» принтами и кроем не выходят из моды, хотя могут быть пошиты из самых разных тканей. Их носят с косухами, берцами, кедами, кроссовками. Приятно иметь хотя бы одно такое в гардеробе.

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Брюки Tom Farr

Базовые брюки из стретча бежевого, белого или черного цвета станут основой и классического, и дерзкого образа. Они хорошо сочетаются и с челси, и с берцами, и с пиджаком, и с косухой.

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Парка Jack Wolfskin

Да, такая куртка — недешевое удовольствие, но покупка себя оправдывает. Это специальная одежда для суровых погодных условий на основе недешевой мембранной ткани. Она ветро- и водонепроницаема, но мембрана при этом «дышит», обеспечивая комфортный микроклимат. Невесомый синтетический утеплитель хорошо согревает в минусовую температуру. Такие же материалы используют при пошиве одежды для лыжников и альпинистов.

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Свитер Befree

Базовый белый свитер — стильная и женственная находка по суперцене. Может стать вашей любимой вещью в гардеробе. Состав не самый натуральный — акрил, полиэстер и эластан. Но он делает свитер практически неубиваемым, чего не скажешь о вещах из более деликатных материалов.

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Кожаные полусапожки Tamaris

Демисезонные полусапожки-челси на толстой платформе — главный тренд последних месяцев.

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Офисная рубашка

В составе классической рубашки 85% вискозы и 15% лена. Прямой крой и небольшой воротник делают ее универсальной моделью для любой фигуры. Продавец предлагает голубой и белый цвета, а также размеры от XS до XL.

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Сумка David Jones

Универсальная сумка кросс-боди из экокожи с качественной фурнитурой от хорошо зарекомендовавшего себя производителя продается с впечатляющей скидкой. Внутри — два отделения, в каждом из которых есть кармашки, в том числе потайные. Еще один карман находится сзади, что очень удобно для хранения ключей и проездных документов.

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Весенняя шапка

Шапка на 20% состоит из ангоры, на 50% — из полиамида и на 30% — из вискозы. Она достаточно теплая, но не очень плотная — как раз для ранней весны. В наличии желтый, бирюзовый и холодный молочный цвета.

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Беговые кроссовки Salomon

Беговые кроссовки SALOMON Sense Ride 4 Invisible W Gtx — это обновленная версия универсальной серии Sense Ride. У них несколько важных фишек. Во-первых, это мягкая амортизация пены Optivibe. Подошва поглощает вибрации и уменьшает мышечную усталость, не утяжеляя вес кроссовок. Во-вторых, прорезиненная внешняя подошва Contagrip и пленка Profeel обеспечивают хорошее сцепление с любой поверхностью. Это что-то вроде зимней резины в авто, благодаря которой вы не будете поскальзываться. Третья важная особенность — влагостойкая паропроницаемая мембрана GORE-TEX, которая защищает от погодных капризов. Также в этой модели есть EndoFit — внутренний рукав, предназначенный для обтягивания стопы в точно нужных местах и обеспечивающий точную посадку.

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Укороченное худи Gloria Jeans

Меланжевое укороченное худи с заниженной линией плеча и минималистичной надписью изготовлено из хлопка с добавлением полиэстера. Начес на внутренней стороне не даст замерзнуть в феврале и марте.

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Стильная серебряная цепочка SOKOLOV

Хорошая возможность недорого купить цепочку из серебра 925-й пробы себе или в подарок. Можно выбрать разную длину — от 40 до 70 см. SOKOLOV — известная ювелирная компания, появившаяся еще в 1993 году. Сейчас бренд хорошо известен не только в России, но и за рубежом.

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Чемодан объемом 78 л

Чемодан Tevin изготовлен так, чтобы выдержать самые непростые маршруты. У него специальные ребра жесткости, опорные ножки на боковой стенке, рифленая поверхность для защиты от трещин и прочные колеса из полиуретана. Размер чемодана — 46 х 25 х 68 см, а вес — 3,7 кг. Доступны нежно-розовый, черный, темно-золотой и васильковый цвета.

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Зонт Xiaomi

Этот зонт выбирают за миниатюрный размер (всего 17 см в сложенном виде) и маленький вес (220 г), благодаря чему его можно носить в маленькой дамской сумочке. Причем даже после ливня, ведь вместе с зонтом идет водонепроницаемый чехол. Эта кроха от Xiaomi не выдержит бурю, но от обычного дождя защитит отлично.

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Пора отправляться на онлайн-шопинг за обновками к весне
Пора отправляться на онлайн-шопинг за обновками к веснеФото: depositphotos.com

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