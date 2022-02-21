Опасный переход. В России предлагают штрафовать пешеходов со смартфонами

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Дорожно-транспортные происшествия в России — больная тема. По данным ГИБДД, в 2021 году в стране произошли более 120 тысяч аварий. Пострадавших — более 150 тысяч человек, свыше 13,5 тысяч из них погибли. Почти четверть скончавшихся из-за ДТП — не водители.

Но огульно обвинять людей за рулем не стоит — нередко не они виноваты в аварии. МВД сообщает: почти 40% ДТП происходит из-за неосторожности пешеходов. Две трети людей без машин погибли на дорогах из-за собственной невнимательности.

По статистике, россияне ежедневно проводят свыше 4 часов, уткнувшись в смартфон. Далеко не всегда в этом есть производственная необходимость. Чаще читают новости, «залипают» в социальных сетях, переписываются в мессенджерах или играют. Многие не убирают телефон в карман или сумку на улице — даже если собираются переходить дорогу. Это опасно.



Прямая связь между использованием мобильных телефонов и увеличением числа аварий была установлена более 20 лет назад. Водителей штрафуют, если при езде они отвлекаются на смартфон. Для пешеходов подобных ограничений нет.

Внимание на это обратил Дмитрий Давыдов. Автор «20 идей по развитию России» предлагает ввести штрафы для тех, кто выходит на дорогу, смотря в телефон. Такие же меры, по его мнению, стоит применять и к людям со смартфонами на самокатах, велосипедах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Дополнительных финансов на реализацию этой идеи не требуется, но нужны законодательная воля и поддержка.

«Идея безусловно стоящая. Нельзя всю вину за все происшествия на дорогах возлагать только на водителя и предъявлять требования только к ним. Это неправильно», — уверен автоэксперт Владимир Виноградов.

Эксперты обращают внимание: не только машина — источник повышенной опасности, но и дорога — не место, где можно пользоваться смартфонами или играть.

«Как машина поведет себя — неизвестно. У нее могут отказать тормоза, или водителю вдруг станет плохо — а здесь пешеход, который идет, смотрит в гаджет и не видит вокруг ничего. А если он при этом еще надел наушники и капюшон, то и не слышит, как ему сигналят, и смотрит только прямо перед собой», — говорит автоэксперт Дмитрий Славнов.



Он уверен: стоит вводить штраф, чтобы люди не пользовались телефоном на пешеходном переходе.

В 2019 году китайские ученые провели любопытное исследование и установили: пользователи смартфонов нарушают правила дорожного движения в два раза чаще, чем те, кто на дороге не достает из кармана средства связи. Также эксперты заметили: 20% пешеходов начинают переход с опозданием, если смотрят в телефон, и идут заметно медленнее. Самое же страшное, что более 60% уткнувшихся в экран переходят дорогу, не смотря по сторонам. Все эти факторы могут провоцировать аварии — в том числе со смертельным исходом.

В некоторых странах с несвоевременным использованием мобильных устройств уже начали бороться. Например, в китайском городе Цзясин в 2019 году ввели штраф до 50 юаней (примерно 600 рублей) для тех, кто выходит на дорогу со смартфоном. В Литве за аналогичное нарушение платят еще с 2018 года, и сумма значительно выше — до 40 евро.

Наказывают деньгами и пользователей средств индивидуальной мобильности (напомним — это самокаты, велосипеды, моноколеса и другие). В Нидерландах велосипедистов за езду с телефоном в руках штрафуют на 95 (почти 8 тысяч рублей) евро. В Израиле — на 1000 шекелей (примерно 23 тысячи рублей). В Германии за такое нарушение требуют 55 евро (4 600 рублей), в Бельгии — 110 евро (более 9 тысяч рублей), а в Дании — 1000 крон (свыше 11 тысяч рублей).



Дмитрий Давыдов надеется, что российские власти обратят внимание на его предложение и рассмотрят вопрос о введении штрафов для пешеходов и пользователей СИМ, которые смотрят не по сторонам, а в экран, провоцируя тем самым аварии на дорогах.

На правах рекламы

Ирина КОЗЛОВА

