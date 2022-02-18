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Кардиолог назвала признак нехватки кислорода в организме — посмотрите на пальцы

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Комментарии (12)

Nothing
на ногах или на руках? Или оба два?
266150465
А на фонтанке в выходные полный штиль с новостями ))) а сейчас вообще жесть!!!)
266848500
"Говорят, у дебилов пальцы короткие!", сказал один
Вся компания задумчиво начала разглядывать свои руки.
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