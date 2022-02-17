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«Веселые ребята» оживят «Царевну-лягушку» в «Мюзик-холле»

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Юным зрителям вновь разрешены походы на массовые мероприятия, и театр «Мюзик-холл» 20 февраля зовет на представление абонемента «Музыка и сказка» — музыкально-визуальный спектакль «Царевна-лягушка». Скучно не будет: актриса театра и кино Наталья Круглова расскажет сказку о русской народной супергероине в сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

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Сказку в пересказе Александра Афанасьева украсят мелодии Исаака Дунаевского — из фильмов «Дети капитана Гранта», «Девушка спешит на свидание», «Моя любовь», «Светлый путь» и «Весёлые ребята», оперетты «Сын клоуна», а также фрагменты произведений Андрея Петрова — балета «Сотворение мира» и музыки к кинофильму «О бедном гусаре замолвите слово».

В концерте будет звучать не только слово, но и вокал, и — впервые в истории абонемента — выступит балет. Знаменитые номера — «Песня Анюты» и «Звать любовь не надо» — прозвучат в исполнении солистки театра Елизаветы Михайловой. Ну и конечно, не обойдется без света и видео. Режиссер — Алла Масловская.

Начало в 13:00

6+

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