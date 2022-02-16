В офисе компании «Лидер Консалт» на Лиговском идут обыски

По предварительным данным, в офисе идут следственные действия в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. В колл-центре компании нашему корреспонденту сообщили, что эта информация неактуальна.

«Лидер Консалт» на своем сайте указывает, что предоставляет услуги в разных отраслях: решение кадровых вопросов, финансовое сопровождение и консалтинг, юридические услуги, медицинское обслуживание, профессиональная подготовка кадров, помощь и сопровождение в получении регистрации и миграционных патентов для работников и многое другое.