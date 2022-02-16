FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В офисе компании «Лидер Консалт» на Лиговском идут обыски

В офисе компании «Лидер Консалт» на Лиговском проспекте, 78б, идут обыски. Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, там работают сотрудники экономической полиции.

2
Печать

По предварительным данным, в офисе идут следственные действия в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. В колл-центре компании нашему корреспонденту сообщили, что эта информация неактуальна.

«Лидер Консалт» на своем сайте указывает, что предоставляет услуги в разных отраслях: решение кадровых вопросов, финансовое сопровождение и консалтинг, юридические услуги, медицинское обслуживание, профессиональная подготовка кадров, помощь и сопровождение в получении регистрации и миграционных патентов для работников и многое другое.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Гражданкa
обращалась к ним, помнится, как к кадровому агентству, к ним не зарастала народная тропа, включая мигрантов. Правда, в результате трудоустроилась самостоятельно.
bluxer
Пора браться за всю эту шваль. Псевдоюристов, курсы всякие...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний