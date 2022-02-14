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Признайся в любви в Instagram «Фонтанки». Прямой эфир
В День всех влюбленных «Фонтанка» предлагает открытый микрофон для ваших признаний. Ближайший час наш корреспондент будет ходить по Невскому проспекту, чтобы в режиме реального времени вы могли сказать теплые слова своим близким.
Смотрите трансляцию в редакционном Instagram по ссылке здесь.
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