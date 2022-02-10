Доцент кафедры «Макаровки» отделался штрафом за «платные» зачеты

В Петербурге вынесли приговор преподавателю ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» Олегу Минаеву, которого признали виновным во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом 10 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Установлено, что доцент кафедры Портов строительного производства, оснований и фундаментов получил от студентов больше 100 тысяч рублей за зачеты и прием курсовых. «Фонтанка» писала, что задержали его при передаче денег в личном автомобиле.



Наказание оказалось почти в три раза больше заработка. Красносельский райсуд оштрафовал предприимчивого преподавателя на 245 тысяч рублей.

