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Доцент кафедры «Макаровки» отделался штрафом за «платные» зачеты

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В Петербурге вынесли приговор преподавателю ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» Олегу Минаеву, которого признали виновным во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом 10 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что доцент кафедры Портов строительного производства, оснований и фундаментов получил от студентов больше 100 тысяч рублей за зачеты и прием курсовых. «Фонтанка» писала, что задержали его при передаче денег в личном автомобиле.

Наказание оказалось почти в три раза больше заработка. Красносельский райсуд оштрафовал предприимчивого преподавателя на 245 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

Денеб
"Ремонт здесь не поможет... Систему менять надо!" - монолог сантехника, М.Жванецкий
52525252
Штраф отобьёт. Уволить надо было без возможности работать в подобных учреждениях.
Pupin
Штраф же был 10-кратным, и тем кто давал, и тем кто брал, ещё Медведев его вводил. Отменили?
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