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28 февраля — круглый стол «Новости предпринимательства в Санкт-Петербурге: Итоги 2021 года»

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» приглашают принять участие в круглом столе в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Самочувствие малого бизнеса. Действенность мер господдержки. Какие меры поддержки оказывались бизнесу в 2021 году и насколько они оказались востребованными? Какие отрасли бизнеса смогли ими воспользоваться? Насколько хорошо чувствует себя бизнес в 2022 году? Какие отрасли начинают развиваться?
  • Малый и средний бизнес в профилях банков. Итоги работы в 2021-м году. Сколько новых счетов/клиентов появилось? Сколько кредитов было выдано? Растет ли просрочка по кредитам по итогам года? Изменился ли оборот у предприятий МСБ? Банковские программы поддержки МСБ.
  • Роль Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в жизни предпринимателей. Итоги 2021 года. Скольким предпринимателям удалось помочь? Сколько поручительств и микрозаймов было выдано Фондом?
  • Лизинг. Итоги 2021 года. Что нового появилось в 2021 году? Как лизинг помог МСБ в не простое время? Какие отрасли удалось поддержать? Как правильно выбрать подходящую лизинговую программу? В каких случаях выгоднее лизинг, а когда — кредит? Можно ли уменьшить размер переплаты по лизингу? Планы — 2022.

К участию в круглом столе приглашаются представители банков и предпринимательского сообщества, эксперты рынка.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

Круглый стол пройдет в 28 февраля 2022 г. в 12:00 в БЦ Лениздат, по адресу: Набережная реки Фонтанки 59, офис 215а

По вопросам участия обращаться:

Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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