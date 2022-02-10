28 февраля — круглый стол «Новости предпринимательства в Санкт-Петербурге: Итоги 2021 года»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Самочувствие малого бизнеса. Действенность мер господдержки. Какие меры поддержки оказывались бизнесу в 2021 году и насколько они оказались востребованными? Какие отрасли бизнеса смогли ими воспользоваться? Насколько хорошо чувствует себя бизнес в 2022 году? Какие отрасли начинают развиваться?
- Малый и средний бизнес в профилях банков. Итоги работы в 2021-м году. Сколько новых счетов/клиентов появилось? Сколько кредитов было выдано? Растет ли просрочка по кредитам по итогам года? Изменился ли оборот у предприятий МСБ? Банковские программы поддержки МСБ.
- Роль Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в жизни предпринимателей. Итоги 2021 года. Скольким предпринимателям удалось помочь? Сколько поручительств и микрозаймов было выдано Фондом?
- Лизинг. Итоги 2021 года. Что нового появилось в 2021 году? Как лизинг помог МСБ в не простое время? Какие отрасли удалось поддержать? Как правильно выбрать подходящую лизинговую программу? В каких случаях выгоднее лизинг, а когда — кредит? Можно ли уменьшить размер переплаты по лизингу? Планы — 2022.
К участию в круглом столе приглашаются представители банков и предпринимательского сообщества, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 28 февраля 2022 г. в 12:00 в БЦ Лениздат, по адресу: Набережная реки Фонтанки 59, офис 215а
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru