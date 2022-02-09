Если дальше так пойдет… Инфляция в России в 2022 году может составить 11,88%

Инфляция в России за первый месяц 2022 года составила 0,99% в сравнении с декабрем 2021 года. Такие данные в отчете 9 февраля приводит Росстат.



Если и дальше цены в стране будут расти такими темпами, годовая инфляция в 2022 году может составить 11,88%, что существенно больше прошлогодних 8,4%. В сравнении с январем 2021 года цены выросли уже на 8,73%.



В Петербурге жизнь по-прежнему дорожает быстрее, чем в Москве. Январская инфляция в городе составила 1%, что сотую долю больше федерального показателя. В столице за тот же период цены выросли на 0,6%.

