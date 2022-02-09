FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Если дальше так пойдет… Инфляция в России в 2022 году может составить 11,88%

12
Печать

Инфляция в России за первый месяц 2022 года составила 0,99% в сравнении с декабрем 2021 года. Такие данные в отчете 9 февраля приводит Росстат.

Если и дальше цены в стране будут расти такими темпами, годовая инфляция в 2022 году может составить 11,88%, что существенно больше прошлогодних 8,4%. В сравнении с январем 2021 года цены выросли уже на 8,73%.

В Петербурге жизнь по-прежнему дорожает быстрее, чем в Москве. Январская инфляция в городе составила 1%, что сотую долю больше федерального показателя. В столице за тот же период цены выросли на 0,6%.

Больше всего в январе в России подорожала плодоовощная продукция — на 6,59% (за год на 15,96%). Цены на непродовольственные товары выросли на 0,67% за месяц и на 8,73% за год, услуги — на 0,76% и 5,38% соответственно.

Среди овощей белокочанная капуста за месяц подорожала на 15%, огурцы — на 13,3%, помидоры — на 12,7%, чеснок — на 11,6%, морковь — на 7,2%. Цены на виноград выросли на 12,4%, на груши — на 9,1%, на бананы — на 9%. В то же время среди «регулируемых» продуктов куриные яйца подешевели на 3%, охлажденное и мороженое куриное мясо — на 1,4%, подсолнечное масло — на 0,02%. Подорожал только сахар — на 2,56%.

«В январе из непродовольственных товаров более всего выросли цены на новые легковые автомобили отечественных и иностранных марок — на 2,1% и 1,9% соответственно», — отмечает Росстат.

Стройматериалы за то же время подорожали в целом на 0,46%. Больше всего росли цены на красный кирпич (1,6%), ламинат (1,5%) и линолеум (1,2%). Автомобильный бензин стал дороже на 0,9%, а дизельное топливо — на 1,7%. Газомоторное топливо, наоборот, подешевело — на 3,8%.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Милая +
Госбюджет не пострадает от гиперинфляции. Он же не ест капусту, морковку, свёклу и т.п.
Денеб
Ну что ж.... Спасибо лично несменяемому и партии власти!
severt
то есть, по факту где-то на треть всё подорожает к концу года.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний