Если дальше так пойдет… Инфляция в России в 2022 году может составить 11,88%

Инфляция в России за первый месяц 2022 года составила 0,99% в сравнении с декабрем 2021 года. Такие данные в отчете 9 февраля приводит Росстат.
Если и дальше цены в стране будут расти такими темпами, годовая инфляция в 2022 году может составить 11,88%, что существенно больше прошлогодних 8,4%. В сравнении с январем 2021 года цены выросли уже на 8,73%.
В Петербурге жизнь по-прежнему дорожает быстрее, чем в Москве. Январская инфляция в городе составила 1%, что сотую долю больше федерального показателя. В столице за тот же период цены выросли на 0,6%.
Больше всего в январе в России подорожала плодоовощная продукция — на 6,59% (за год на 15,96%). Цены на непродовольственные товары выросли на 0,67% за месяц и на 8,73% за год, услуги — на 0,76% и 5,38% соответственно.
Среди овощей белокочанная капуста за месяц подорожала на 15%, огурцы — на 13,3%, помидоры — на 12,7%, чеснок — на 11,6%, морковь — на 7,2%. Цены на виноград выросли на 12,4%, на груши — на 9,1%, на бананы — на 9%. В то же время среди «регулируемых» продуктов куриные яйца подешевели на 3%, охлажденное и мороженое куриное мясо — на 1,4%, подсолнечное масло — на 0,02%. Подорожал только сахар — на 2,56%.
«В январе из непродовольственных товаров более всего выросли цены на новые легковые автомобили отечественных и иностранных марок — на 2,1% и 1,9% соответственно», — отмечает Росстат.
Стройматериалы за то же время подорожали в целом на 0,46%. Больше всего росли цены на красный кирпич (1,6%), ламинат (1,5%) и линолеум (1,2%). Автомобильный бензин стал дороже на 0,9%, а дизельное топливо — на 1,7%. Газомоторное топливо, наоборот, подешевело — на 3,8%.