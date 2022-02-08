Безопасные инъекции. Как защитить россиян от заражения гепатитом и ВИЧ

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Вирус иммунодефицита человека и гепатиты В и С — очень опасные и распространенные в России инфекции. По данным главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, в нашей стране гепатитом С могут быть заражены почти 6 миллионов человек. От его последствий умирают ежегодно примерно 17 тысяч. Диагноз ВИЧ в России поставлен примерно полутора миллионам жителей.

Эти вирусы передаются через кровь. По статистике, чаще всего опасными инфекциями заражаются при употреблении наркотиков: одноразовые шприцы многие используют повторно.



Есть риски — хотя и сравнительно небольшие, но не нулевые, — для медицинских работников и посетителей лечебных учреждений. Использованные шприцы выбрасывают, как положено, в контейнер с опасными отходами. Но иногда люди могут случайно пораниться бывшей в употреблении иглой и, если та окажется зараженной, возможна передача инфекции.

Всемирная организация здравоохранения выявила несколько связанных с применением шприцев причин, которые угрожают здоровью населения.

Повторные инъекции тем же приспособлением. Случайные травмы медицинского персонала иглами во время процедур. Небрежная утилизация использованных шприцев. По мнению Дмитрия Давыдова, чтобы справиться с этими опасностями, нужны технологии: в нашем случае — современные саморазрушающиеся шприцы. Их впервые начали использовать еще в 90-х годах прошлого века, и технологии улучшались неоднократно. Сегодня вторично применить такое приспособление для инъекции невозможно: игла втягивается в колбу, и поршень ломается — либо игла автоматически закрывается несъемным колпачком сразу после употребления.



«Чтобы сократить развитие эпидемии, мы предлагаем запретить использование обычных одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях через 2 года после издания соответствующего закона», — пишет на сайте Дмитрий Давыдов.

А через три года после издания закона стоит запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения, считает Давыдов.

«С точки зрения безопасности сотрудников это интересный вариант. Такими шприцами нельзя будет случайно уколоться, — оценивает предложение главная медицинская сестра Петербургского городского онкоцентра Алена Тихонова. — Возможно, это получится экономически выгодно. Сейчас мы упаковываем использованные шприцы и иглы в специальные контейнеры. А если будем понимать, что игла сразу же втягивается, инвентарь после инъекций можно будет утилизировать в обыкновенном пакете — и быть уверенными, что игла его не проколет. Но для этого необходим соответствующий регламент Минздрава».

Современные технологии при инъекциях используют уже во многих странах. В США в 2001 году законодательно обязали медучреждения внедрять применение шприцев третьего поколения. Аналогичное решение приняли в Евросоюзе в 2010 году. Результат оказался впечатляющим.



Следует отметить: конечно, инициатива нуждается в законодательной поддержке и потребует вложений на покупку инвентаря третьего поколения для инъекций и организацию его производства. Но, как предупреждает ВОЗ, на борьбу с эпидемией денег уйдет больше.

Автор «20 идей по развитию России» надеется, что государство обратит внимание на его предложение, поскольку внедрение безопасных технологий положительно воздействует сразу на несколько аспектов жизни страны: не только сохранит здоровье и жизни граждан, но и поможет снизить уровень уязвимости медперсонала. А это, в свою очередь, повлияет положительно на развитие медицины в целом. Кроме того, такая инициатива даст возможность развивать новое направление медицинской промышленности — а это рабочие места и привлечение капитала.

На правах рекламы

Ирина КОЗЛОВА

