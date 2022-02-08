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Безопасные инъекции. Как защитить россиян от заражения гепатитом и ВИЧ

Забота о здоровье нации — важнейшая задача государства. И кроме пропаганды здорового образа жизни — а это, безусловно, очень важно — необходимо создать условия, при которых распространение опасных инфекций будет снижено. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать саморазрушающиеся шприцы, которые невозможно использовать повторно. Это, полагает он, поможет уменьшить заражаемость гепатитом и ВИЧ.

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Фото: freepik.com
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Вирус иммунодефицита человека и гепатиты В и С — очень опасные и распространенные в России инфекции. По данным главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, в нашей стране гепатитом С могут быть заражены почти 6 миллионов человек. От его последствий умирают ежегодно примерно 17 тысяч. Диагноз ВИЧ в России поставлен примерно полутора миллионам жителей.

Эти вирусы передаются через кровь. По статистике, чаще всего опасными инфекциями заражаются при употреблении наркотиков: одноразовые шприцы многие используют повторно.

Есть риски — хотя и сравнительно небольшие, но не нулевые, — для медицинских работников и посетителей лечебных учреждений. Использованные шприцы выбрасывают, как положено, в контейнер с опасными отходами. Но иногда люди могут случайно пораниться бывшей в употреблении иглой и, если та окажется зараженной, возможна передача инфекции.

Всемирная организация здравоохранения выявила несколько связанных с применением шприцев причин, которые угрожают здоровью населения.

  1. Повторные инъекции тем же приспособлением.
  2. Случайные травмы медицинского персонала иглами во время процедур.
  3. Небрежная утилизация использованных шприцев.

По мнению Дмитрия Давыдова, чтобы справиться с этими опасностями, нужны технологии: в нашем случае — современные саморазрушающиеся шприцы. Их впервые начали использовать еще в 90-х годах прошлого века, и технологии улучшались неоднократно. Сегодня вторично применить такое приспособление для инъекции невозможно: игла втягивается в колбу, и поршень ломается — либо игла автоматически закрывается несъемным колпачком сразу после употребления.

«Чтобы сократить развитие эпидемии, мы предлагаем запретить использование обычных одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях через 2 года после издания соответствующего закона», — пишет на сайте Дмитрий Давыдов.

А через три года после издания закона стоит запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения, считает Давыдов.

«С точки зрения безопасности сотрудников это интересный вариант. Такими шприцами нельзя будет случайно уколоться, — оценивает предложение главная медицинская сестра Петербургского городского онкоцентра Алена Тихонова. — Возможно, это получится экономически выгодно. Сейчас мы упаковываем использованные шприцы и иглы в специальные контейнеры. А если будем понимать, что игла сразу же втягивается, инвентарь после инъекций можно будет утилизировать в обыкновенном пакете — и быть уверенными, что игла его не проколет. Но для этого необходим соответствующий регламент Минздрава».

Современные технологии при инъекциях используют уже во многих странах. В США в 2001 году законодательно обязали медучреждения внедрять применение шприцев третьего поколения. Аналогичное решение приняли в Евросоюзе в 2010 году. Результат оказался впечатляющим.

Следует отметить: конечно, инициатива нуждается в законодательной поддержке и потребует вложений на покупку инвентаря третьего поколения для инъекций и организацию его производства. Но, как предупреждает ВОЗ, на борьбу с эпидемией денег уйдет больше.

Автор «20 идей по развитию России» надеется, что государство обратит внимание на его предложение, поскольку внедрение безопасных технологий положительно воздействует сразу на несколько аспектов жизни страны: не только сохранит здоровье и жизни граждан, но и поможет снизить уровень уязвимости медперсонала. А это, в свою очередь, повлияет положительно на развитие медицины в целом. Кроме того, такая инициатива даст возможность развивать новое направление медицинской промышленности — а это рабочие места и привлечение капитала.

На правах рекламы

Ирина КОЗЛОВА

Фото: freepik.com

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