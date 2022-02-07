Житель Ямала мог замуровать в квартире монтажной пеной шумного соседа. Полиция проверяет, не фейк ли это

Сотрудники полиции устанавливают подробности происшествия в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где местный житель мог замуровать в квартире шумного соседа. О проводимой по этому поводу проверке со ссылкой на региональное УМВД 7 февраля сообщает РИА Новости.



Ранее в соцсетях появилась информация от одного из пользователей о том, что накануне житель многоэтажки в Ноябрьске якобы замуровал любителя громко послушать музыку в его же квартире, применив монтажную пену и залив ею дверь. При этом, как уточняют «Вести. Ямал», соседи жаловались в полицию, правоохранители приезжали, однако нарушения не зафиксировали, поскольку по закону шуметь запрещено только после 22.00. После этого один из соседей якобы и пошёл на крайние меры, поскольку громко звучащая из квартиры музыка мешала спать его маленькому ребёнку.

