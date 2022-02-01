18 февраля — круглый стол «Уголовно-правовая защита бизнеса»

Эксперты обсудят последние тенденции в сфере взаимодействия бизнеса с властями и силовиками.
Темы к обсуждению:
- Уголовное преследование бизнесменов в России в 2021–22 годах. Тренды и кейсы
- Тенденции уголовного судопроизводства
- Уголовно-правовые рычаги в бизнес-конфликтах
- Использование материалов уголовных дел в качестве доказательств в арбитражных спорах
- «Предпринимательские» статьи УК РФ. Куда ветер дует?
- Бизнес-эмиграция и способы ее прерывания
- Уголовно-правовые риски международного бизнеса в России
- Отраслевые уголовно-правовые риски
- Уголовно-правовой комплаенс бизнеса
- Организация эффективной защиты бизнеса от уголовно-правового прессинга
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист
Формат: смешанный. До 25 человек в зале по адресу наб. р. Фонтанки, 59 (БЦ «Лениздат»), остальные в Zoom.
Дискуссия будет транслироваться на официальном Youtube-канале «Фонтанки» (18+).
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru