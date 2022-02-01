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18 февраля — круглый стол «Уголовно-правовая защита бизнеса»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает адвокатов и юристов, специализирующихся на уголовно-правовой защите бизнеса, а также судей, представителей правоохранительных и надзорных органов и органов государственной власти на вторую ежегодную правовую онлайн-дискуссию White Collar Crime 2022 посвященную вопросам защиты бизнеса от уголовно-правовых рисков.

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Эксперты обсудят последние тенденции в сфере взаимодействия бизнеса с властями и силовиками.

Темы к обсуждению:

  • Уголовное преследование бизнесменов в России в 2021–22 годах. Тренды и кейсы
  • Тенденции уголовного судопроизводства
  • Уголовно-правовые рычаги в бизнес-конфликтах
  • Использование материалов уголовных дел в качестве доказательств в арбитражных спорах
  • «Предпринимательские» статьи УК РФ. Куда ветер дует?
  • Бизнес-эмиграция и способы ее прерывания
  • Уголовно-правовые риски международного бизнеса в России
  • Отраслевые уголовно-правовые риски
  • Уголовно-правовой комплаенс бизнеса
  • Организация эффективной защиты бизнеса от уголовно-правового прессинга

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист

Формат: смешанный. До 25 человек в зале по адресу наб. р. Фонтанки, 59 (БЦ «Лениздат»), остальные в Zoom.

Дискуссия будет транслироваться на официальном Youtube-канале «Фонтанки» (18+).

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

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