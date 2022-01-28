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Сергей Лозница покажет свой реквием по жертвам нацизма

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2 февраля на «Лендоке» есть шанс посмотреть «Бабий Яр. Контекст» — новую работу Сергея Лозницы, одного из самых значительных режиссеров-документалистов современной Европы. На сей раз он выбрал в качестве темы массовые убийства нацистами жителей Киева в Бабьем Яру.

Фото: endocstudio.com/
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Затевалась картина как коллаборация с одноименным музеем, вокруг деятельности которого уже давно пылают жаркие споры: в мемориальный комплекс пришла новая команда во главе со скандальным коллегой Лозницы Ильей Хржановским и предложила спорные и неоднозначные экспозиционные и концептуальные решения, вроде организации иммерсивного шоу по мотивам Холокоста. Но для самой темы такой шум скорее благо: чем актуальнее и больнее разговор про трагедию, тем живее память о ней.

Формально же Лозница здесь проделывает ту же работу, что и в самой известной своей ленте, «Блокаде»: находит несмонтированные архивные кадры, очищает их, реставрирует — и предлагает зрителю не воспринимать информацию, а просто смотреть на трагедию как на документ, живое изображение одного из самых страшных событий прошлого века.

Начало показа в 19:00.

16+

Иван Чувиляев

Фото: endocstudio.com/

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