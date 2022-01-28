Сергей Лозница покажет свой реквием по жертвам нацизма

2 февраля на «Лендоке» есть шанс посмотреть «Бабий Яр. Контекст» — новую работу Сергея Лозницы, одного из самых значительных режиссеров-документалистов современной Европы. На сей раз он выбрал в качестве темы массовые убийства нацистами жителей Киева в Бабьем Яру.
Затевалась картина как коллаборация с одноименным музеем, вокруг деятельности которого уже давно пылают жаркие споры: в мемориальный комплекс пришла новая команда во главе со скандальным коллегой Лозницы Ильей Хржановским и предложила спорные и неоднозначные экспозиционные и концептуальные решения, вроде организации иммерсивного шоу по мотивам Холокоста. Но для самой темы такой шум скорее благо: чем актуальнее и больнее разговор про трагедию, тем живее память о ней.
Формально же Лозница здесь проделывает ту же работу, что и в самой известной своей ленте, «Блокаде»: находит несмонтированные архивные кадры, очищает их, реставрирует — и предлагает зрителю не воспринимать информацию, а просто смотреть на трагедию как на документ, живое изображение одного из самых страшных событий прошлого века.
Начало показа в 19:00.
16+
Иван Чувиляев