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Ставка на ночь. Как сделать работу российских судов эффективной

О загруженности российских судов знают и адвокаты, и прокуроры. Служителям Фемиды приходится работать в условиях сильнейшего временного прессинга — это может сказываться на качестве рассмотрения дел. Автор проекта 20idei.ru Дмитрий Давыдов предлагает ряд реформ, внедрение которых сделает работу судебной системы более прозрачной и эффективной.

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stock.adobe.com
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По статистике, у судьи Арбитражного суда Москвы в среднем 180 процесса в месяц. То есть на разбор одного дела приходится немногим больше часа. За это время нужно принять документы к производству, провести предварительное и основное судебные заседания, вынести и написать решение. Если же судья не укладывается в эти крайне сжатые сроки и тратит на рассмотрение совокупно больше времени, другие его процессы приходится откладывать. Это приводит к затягиванию исков.

Российские судьи получают примерно на 30–50% меньше своих зарубежных коллег. По данным Европейской комиссии по эффективности правосудия, зарплата начинающего судьи в нашей стране составляет примерно 15,5 тысячи евро в год (а, например, в Черногории — почти 45 тысяч евро). Нагрузка же постоянно увеличивается: с ростом юридической грамотности населения становится больше и число подаваемых исков. Квалификация же российских судей не уступает профессионализму зарубежных.

Разработанные Дмитрием Давыдовым реформы позволят существенно сократить нагрузку на судей и улучшить работу всей системы. Примечательно, что эти преобразования не потребуют от государства крупных финансовых вложений, однако нуждаются в законодательной поддержке.

Первое, что предлагает Дмитрий Давыдов, — это увеличение зарплат примерно на 30%, чтобы эта работа стала привлекательной для молодых специалистов. Кроме того, по его мнению, нужно ввести премирование за сверхурочную работу судей в выходные и будние дни, за повышение квалификации и за ведение дел на иностранном языке.

Кроме того, считает Дмитрий Давыдов, стоит повысить пошлины за рассмотрение дел. В России сейчас эти сборы значительно ниже, чем в других странах, сопоставимых с нашей по уровню жизни. А пошлины на «затягивание», которую, предлагает ввести автор 20idei.ru, в России пока просто нет. Между тем, если брать штрафы за длительные слушания с тех, по чьей вине рассмотрение продлевается дольше строго определенного срока, желания затянуть процесс у спорящих сторон поубавится.

Самое же важное новшество, которое может кардинально изменить работу судов, — это введение практики ночного рассмотрения дел: например, о нарушении ПДД, мелких административных правонарушениях и семейно-бытовых спорах. Этот подход разгрузит учреждения и предотвратит появление «очереди» дел на рассмотрение.

Введя ночные слушания, Россия не станет первопроходцем. Аналогичная практика давно и успешно применяется в других государствах. В Сингапуре ночные суды существуют с 1992 года — и это эффективно. Власти Казахстана, которые ввели подобную практику в 2018 году, спустя полгода после запуска тогда еще «пилотного» проекта отметили: нагрузка на каждого судью сократилась примерно на 50 дел в месяц. Функционируют ночные суды в Великобритании и в США.

В 2020 году исследователь Ксения Глебова опубликовала в журнале «Молодой ученый» исследование под названием «Зарубежный опыт внедрения в судебную систему ночных судов на примере Сингапура и США». В нем она пришла к выводу, что заседания в ночное время способствуют улучшению качества судопроизводства, быстрому восстановлению прав и интересов физических и юридических лиц.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты отмечают: таким образом действительно, можно решить ряд болевых точек российского правосудия. В частности, рассмотрение простейших дел, где подсудимый признает свою вину (например, в случаях с ДТП), позволит значительно уменьшить скопление дел. Выиграют от этого и граждане, которые смогут получать решение суда без проволочек и даже в день обращения.

Судьи же смогут сосредоточиться на изучении сложных случаев, которые требуют пристального внимания для объективного и справедливого рассмотрения. А повышение зарплат поможет решить проблему нехватки кадров, которую испытывает система. Однако все эти предложения без законодательной поддержки могут остаться только на бумаге.

Ирина Козлова

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