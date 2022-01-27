Умный робопылесос и бесшумный проектор: что хорошо бы заказать в Сети сейчас

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Суета после праздников стихла, и есть возможность спокойно покупать желанные и необходимые вещи. Мы подобрали полезные товары, которые имеет смысл покупать именно сейчас.

Робот-пылесос ILIFE с турбощеткой

Освободить больше времени для отдыха и общения помогут бытовые киберпомощники. Робот-пылесос с ультратонким корпусом (всего 84 мм) заберется в те самые труднодоступные места из рекламы — обычно они находятся под тумбами и шкафами. ILIFE Справляется с чисткой твердых и тонких ковровых покрытий, преодолевает препятствия высотой до 10 мм. Плавающая V-образная турбощетка выметает соринки из зазоров и щелей. После полной зарядки прибор работает 2 часа и может убрать за это время до 140 квадратных метров. Движение контролируется системой датчиков: падения и столкновения исключены.

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Удобная и простая модель для тех, кому не нужны лишние функции и приложения. Пылесос отлично справляется со своими задачами: за пять минут умудрился насобирать половину контейнера пыли и кошачьих волос. Когда он «понял», что находится под стулом, хорошенько прошелся под ним и без проблем выехал. В мебель не втыкается, убирает быстро и негромко.

Отличная покупка. Моет, пылесосит. Нужно дать время на обследование квартиры, после начинает работать как нужно. Дизайн классный! Популярная ТВ-приставка Xiaomi

Телевизор не только для просмотра телеканалов. Транслируйте ваш контент с андроида на большой экран при помощи Mi Box S. Девайс совместим с тысячами приложений, управляется голосом и поддерживает работу в Chromecast. Подключите коробочку к телевизору, установите интернет-соединение, и вам откроется богатейший мир видео в превосходном качестве. Можете управлять умными устройствами в доме: на пульте есть кнопка доступа к сервису Google Assistant.

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Доволен: всё интуитивно понятно, нормально работает, быстро подключается, приложения устанавливаются. Девайс прислали в воздушном коробе, ничего не помято.

Отличный агрегат! Подключение и настройка просты и понятны (есть инструкция на русском). Не тормозит на 4К и Full HD. Куча возможностей, достаточно памяти для программ! За эти деньги аналогов нет. К покупке крайне рекомендую! Недорогой смартфон Realme 8i

Привлекательный смартфон для тех, кто ищет достойное качество по демократичной цене. Создатели позиционируют его как гаджет для съемки и игр. Тройная камера с основным модулем на 50 Мп от Samsung и селфи-камера на 16 Мп могут работать одновременно в режиме Dual View. Чипсет Helio G96 обеспечивает выдающееся качество графики, а заряда аккумулятора хватит на 8 часов игр. Поклонники бренда уважают системную оболочку без излишних наворотов и рекламы.

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Шикарный аппарат по отличной цене. Дизайн классный. Экран яркий и сочный.

Отличный телефон за эти деньги. Работает хорошо. Соотношение цена / качество очень удачное. Можно покупать! В комплекте чехол, на экран наклеена пленка. Смартфон-новинка от Xiaomi

Сверхлегкий (158 граммов) телефон Xiaomi 11 Lite с корпусом тоньше 7 миллиметров — настоящее визуальное наслаждение. Элегантный дизайн, прочный экран с бескомпромиссным качеством изображения, матовые антибликовые поверхности. Внутренний мир гаджета не менее прекрасен: скоростной восьмиядерный процессор Snapdragon и мощный аккумулятор на 4250 мАч. В одном телефоне сразу три камеры: основная, широкоугольная и макрообъектив. Разнообразие режимов съемки оценят блогеры, ведь для создания классного фото- и видеоконтента можно не пользоваться сторонними программами.

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В восторге от телефона! Зарядку держит прекрасно, хватает на целый день, а я практически не выпускаю телефон из рук. Заряжается около часа до полной батареи. Камера не хуже, чем у более дорогих смартфонов. Сенсор чувствительный, команды выполняются плавно и четко. Хороший качественный звук без посторонних шумов.

Шикарно. Давно я не получала такого эстетического удовольствия. Экран — супер, датчик приближения работает хорошо. Советую. Автономный мини-прикуриватель

Автомобильный аккумулятор садится всегда внезапно. Вы не будете зависеть от других, если с собой есть портативное пусковое устройство. Оно помещается в бардачке, а пользоваться им очень просто. Характеристики прикуривателя такие, что можно 40 раз запустить полностью разряженный аккумулятор авто с объемом двигателя до трех литров. Больше никаких опозданий и тревожных ожиданий из-за невыключенных фар. Устройство может работать и как обычный power bank.

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Хорошая штука, не пожалел, что взял. За четыре месяца командировки аккумулятор сел в ноль, на улице –30, а с помощью него завел моментально! Рекомендую.

Запустили KIA RIO, машина завелась сразу, буквально за секунду (это было 23.01.2022). Аппарат работает! Умный робот-пылесос ABIR X6

Уборка сидя на диване — вполне реальный сценарий для современных хозяек. Установите базу для подзарядки робота-пылесоса в удобном месте (не перемещайте только ее, пожалуйста!) и через пару уборок он построит карту помещения. Прибор визуально распознает знакомые предметы и оптимизирует свой маршрут. У него широкие проходимые колеса, большой контейнер для пыли (600 мл) и бак для воды на 360 мл. Мощная сила всасывания, режим интенсивного мытья полов, точное картографирование по.

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Просто супер! Залез туда, куда обычный человек никогда не полезет. Покупайте смело. Не забудьте убрать транспортировочную пленку и уплотнение по периметру, а то пылесос будет как слепой. Комплект богатый, есть запасные части.

Пылесос построил карту. Сначала убирает автоматически, потом переключается и убирает по периметру вдоль стен. На режиме влажной уборки предварительно пылесосит, потом протирает полы. За эту цену всё устраивает. Автомобильный насос с аварийным фонариком

Быстро подкачать спущенное колесо поможет портативный компрессор. Аппарат работает от автомобильного аккумулятора, быстро нагоняет желаемое давление и автоматически отключается. В комплекте три адаптера, поэтому вы сможете надуть не только большинство видов колес, но и матрацы, игрушки, спортивные мячи и даже лодку.

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Отличный компрессор, можно выставить отключение после накачки до определенного давления, фонарик выручает ночью. Не оставляйте в машине в мороз, замерзнут кристаллы дисплея.

Очень рекомендую брать с электронным манометром: можно выставить давление и ждать в машине, прибор выключится сам при достижении нужного значения. Это очень удобно, когда холодно или дождь. О покупке не жалею. 3D-принтер ANYCUBIC

Научная фантастика стремительно вошла в обычную жизнь. Не хватает какой-то детальки? Ребенок просит новую игрушку? Компактный 3D-принтер способен создавать детализированные модели размерами 132 × 80 × 165 мм. В комплекте есть всё, чтобы начать экспериментировать.

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Пользуюсь программой Photon workshop. Настройки печати подобрал довольно быстро. Качество печати превосходное. В подарок получил литр прозрачной зеленой смолы.

Разрешение шикарное. Напечатал элементы, которые мне были недоступны. Очень тихий, нет шума вентиляторов. Яркость экрана можно регулировать, я поставил 80%. Настройки для смолы использовал от простого моно. Печать очень радует. Эхолот для рыбалки

Подарок для истинных фанатов. Датчик крепится на присоске, а на дисплее виден рельеф дна, глубина, скопление рыб и их местоположение. Дальность действия — 180 метров.

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Работает отлично. Рекомендую.

Аппарат рабочий, показывает глубину, рельеф и температуру правильно, по рыбе не проверял. Докупал струбцину для датчика, так удобнее. В комплекте есть запасной силовой кабель, есть крепление для датчика на присоске, но можно его и прикрутить. Беспроводное зарядное устройство HOCO

Оцените удобство беспроводной зарядки. На платформе могут одновременно заряжаться все ваши гаджеты: телефон, гарнитура, часы. Встроенная мягкая подсветка начнет мигать, если вы положили несовместимое устройство или посторонний предмет. Перед использованием убедитесь, что толщина чехла на смартфоне не превышает 6 мм.

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Упаковано хорошо, поверхности закрыты пленкой. Заряжает и часы, и телефон, и наушники. Вещь стоит своих денег. Спасибо продавцу.

Зарядка просто класс! Всем советую: упаковано в воздушную упаковку, коробочка приятная, идеально подойдет на подарок. Заряжает одновременно iPhone 11, iPods Pro, Apple Watch SE. Кабель в комплекте есть! Мойщик окон за треть цены

Пора прекратить страдать от грязных окон. Кто-то не любит сам процесс, а в некоторых домах не обойтись без промышленных альпинистов. Купите робота-мойщика и сделайте жизнь светлее. Прибор может работать в режиме сухой или влажной уборки. Перед началом обязательно закрепите трос, это страховка от внезапного открепления аппарата или отключения электричества.

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Робот бомбический! Чистит идеально, разводы оставляет только на очень грязных стеклах. Использую его и для больших зеркал.

Очень довольны — отличный помощник! Пока моешь окно внутри, он всё почистит снаружи. Экономия времени. Ультразвуковая зубная щетка Xiaomi SOOCAS

Здоровые зубы — это не только красиво, но и очень экономно. Следить за их состоянием поможет умная зубная щетка. Каждые 30 секунд вибрацией она напомнит о том, что пора сменить область чистки, а через две минуты выключится автоматически. Щетинки вибрируют со скоростью 27 или 31 тысяча раз в минуту. Умный и полезный подарок своему здоровью.

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Отличные щетки, пользуемся такими уже год, на этот раз покупали родителям. Есть три режима чистки, цикл делится на четыре этапа. Заряжается за ночь, заряда хватает примерно на месяц.

Отличная зубная щетка! Щетина мягкая, нежная, бережно чистит зубы и не травмирует десны. У меня чувствительные зубы, и щетка подошла идеально. Умный проектор для Android

Небольшой проектор отобразит контент с вашего смартфона максимально качественно. Масштабируйте изображение до необходимого размера. Проектор необязательно устанавливать строго напротив центра экрана, картинка корректируется в ручном режиме, а вертикальная деформация устраняется автоматически.

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Яркость и цветность понравились, звук, как у обычного телевизора. Проектор показался совершенно бесшумным, хотя кулер работает.

Проектор классный, отличное изображение. Купил модель с 3D, продавец помог настроить. Всё работает. Стереоскоп

Погрузитесь в познание микромира с бинокулярным микроскопом. Четкое стереоизображение позволяет использовать прибор не только в образовательных целях, но и в ремонте мобильных устройств и других ювелирных работах. В комплекте две пары окуляров с десяти- и двадцатикратным увеличением и удобные накладки для глаз. Светодиодная подсветка работает от двух пальчиковых батареек.

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Отличный продукт, качество линз нормальное, фокус наводится хорошо.

Микроскоп пришел быстро. Увеличение хорошее, всё видно. Подставка пластиковая. Bluetooth-наушники с шумоподавлением за полцены

Качество звука этих компактных наушников не оставит равнодушным. Гибридное шумоподавление и 4 встроенных микрофона решают любые задачи: полное погружение в музыку, прозрачный режим, четкая речь, даже если разговор ведете в толпе. Чип Neo с низким энергопотреблением обеспечивает более быструю передачу сигнала с минимальной задержкой. Больше нет кнопок для физического нажатия, всё управление — сенсорное. Ко всему прочему — они еще и влагозащищенные.

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Классная гарнитура: хорошее качество звучания, нет посторонних шумов, комфортно пользоваться продолжительное время. Заряд держат хорошо. Доставили быстро, посылка отслеживалась.

Если пользоваться эквалайзером, можно настроить очень басистый и громкий звук довольно хорошего качества.