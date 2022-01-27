Умный робопылесос и бесшумный проектор: что хорошо бы заказать в Сети сейчас

Суета после праздников стихла, и есть возможность спокойно покупать желанные и необходимые вещи. Мы подобрали полезные товары, которые имеет смысл покупать именно сейчас.
Робот-пылесос ILIFE с турбощеткой
Освободить больше времени для отдыха и общения помогут бытовые киберпомощники. Робот-пылесос с ультратонким корпусом (всего 84 мм) заберется в те самые труднодоступные места из рекламы — обычно они находятся под тумбами и шкафами. ILIFE Справляется с чисткой твердых и тонких ковровых покрытий, преодолевает препятствия высотой до 10 мм. Плавающая V-образная турбощетка выметает соринки из зазоров и щелей. После полной зарядки прибор работает 2 часа и может убрать за это время до 140 квадратных метров. Движение контролируется системой датчиков: падения и столкновения исключены.
Мнение покупателей:
- Удобная и простая модель для тех, кому не нужны лишние функции и приложения. Пылесос отлично справляется со своими задачами: за пять минут умудрился насобирать половину контейнера пыли и кошачьих волос. Когда он «понял», что находится под стулом, хорошенько прошелся под ним и без проблем выехал. В мебель не втыкается, убирает быстро и негромко.
- Отличная покупка. Моет, пылесосит. Нужно дать время на обследование квартиры, после начинает работать как нужно. Дизайн классный!
Популярная ТВ-приставка Xiaomi
Телевизор не только для просмотра телеканалов. Транслируйте ваш контент с андроида на большой экран при помощи Mi Box S. Девайс совместим с тысячами приложений, управляется голосом и поддерживает работу в Chromecast. Подключите коробочку к телевизору, установите интернет-соединение, и вам откроется богатейший мир видео в превосходном качестве. Можете управлять умными устройствами в доме: на пульте есть кнопка доступа к сервису Google Assistant.
Мнение покупателей:
- Доволен: всё интуитивно понятно, нормально работает, быстро подключается, приложения устанавливаются. Девайс прислали в воздушном коробе, ничего не помято.
- Отличный агрегат! Подключение и настройка просты и понятны (есть инструкция на русском). Не тормозит на 4К и Full HD. Куча возможностей, достаточно памяти для программ! За эти деньги аналогов нет. К покупке крайне рекомендую!
Недорогой смартфон Realme 8i
Привлекательный смартфон для тех, кто ищет достойное качество по демократичной цене. Создатели позиционируют его как гаджет для съемки и игр. Тройная камера с основным модулем на 50 Мп от Samsung и селфи-камера на 16 Мп могут работать одновременно в режиме Dual View. Чипсет Helio G96 обеспечивает выдающееся качество графики, а заряда аккумулятора хватит на 8 часов игр. Поклонники бренда уважают системную оболочку без излишних наворотов и рекламы.
Мнение покупателей:
- Шикарный аппарат по отличной цене. Дизайн классный. Экран яркий и сочный.
- Отличный телефон за эти деньги. Работает хорошо. Соотношение цена / качество очень удачное. Можно покупать! В комплекте чехол, на экран наклеена пленка.
Смартфон-новинка от Xiaomi
Сверхлегкий (158 граммов) телефон Xiaomi 11 Lite с корпусом тоньше 7 миллиметров — настоящее визуальное наслаждение. Элегантный дизайн, прочный экран с бескомпромиссным качеством изображения, матовые антибликовые поверхности. Внутренний мир гаджета не менее прекрасен: скоростной восьмиядерный процессор Snapdragon и мощный аккумулятор на 4250 мАч. В одном телефоне сразу три камеры: основная, широкоугольная и макрообъектив. Разнообразие режимов съемки оценят блогеры, ведь для создания классного фото- и видеоконтента можно не пользоваться сторонними программами.
Мнение покупателей:
- В восторге от телефона! Зарядку держит прекрасно, хватает на целый день, а я практически не выпускаю телефон из рук. Заряжается около часа до полной батареи. Камера не хуже, чем у более дорогих смартфонов. Сенсор чувствительный, команды выполняются плавно и четко. Хороший качественный звук без посторонних шумов.
- Шикарно. Давно я не получала такого эстетического удовольствия. Экран — супер, датчик приближения работает хорошо. Советую.
Автономный мини-прикуриватель
Автомобильный аккумулятор садится всегда внезапно. Вы не будете зависеть от других, если с собой есть портативное пусковое устройство. Оно помещается в бардачке, а пользоваться им очень просто. Характеристики прикуривателя такие, что можно 40 раз запустить полностью разряженный аккумулятор авто с объемом двигателя до трех литров. Больше никаких опозданий и тревожных ожиданий из-за невыключенных фар. Устройство может работать и как обычный power bank.
Мнение покупателей:
- Хорошая штука, не пожалел, что взял. За четыре месяца командировки аккумулятор сел в ноль, на улице –30, а с помощью него завел моментально! Рекомендую.
- Запустили KIA RIO, машина завелась сразу, буквально за секунду (это было 23.01.2022). Аппарат работает!
Умный робот-пылесос ABIR X6
Уборка сидя на диване — вполне реальный сценарий для современных хозяек. Установите базу для подзарядки робота-пылесоса в удобном месте (не перемещайте только ее, пожалуйста!) и через пару уборок он построит карту помещения. Прибор визуально распознает знакомые предметы и оптимизирует свой маршрут. У него широкие проходимые колеса, большой контейнер для пыли (600 мл) и бак для воды на 360 мл. Мощная сила всасывания, режим интенсивного мытья полов, точное картографирование по.
Мнение покупателей:
- Просто супер! Залез туда, куда обычный человек никогда не полезет. Покупайте смело. Не забудьте убрать транспортировочную пленку и уплотнение по периметру, а то пылесос будет как слепой. Комплект богатый, есть запасные части.
- Пылесос построил карту. Сначала убирает автоматически, потом переключается и убирает по периметру вдоль стен. На режиме влажной уборки предварительно пылесосит, потом протирает полы. За эту цену всё устраивает.
Автомобильный насос с аварийным фонариком
Быстро подкачать спущенное колесо поможет портативный компрессор. Аппарат работает от автомобильного аккумулятора, быстро нагоняет желаемое давление и автоматически отключается. В комплекте три адаптера, поэтому вы сможете надуть не только большинство видов колес, но и матрацы, игрушки, спортивные мячи и даже лодку.
Мнение покупателей:
- Отличный компрессор, можно выставить отключение после накачки до определенного давления, фонарик выручает ночью. Не оставляйте в машине в мороз, замерзнут кристаллы дисплея.
- Очень рекомендую брать с электронным манометром: можно выставить давление и ждать в машине, прибор выключится сам при достижении нужного значения. Это очень удобно, когда холодно или дождь. О покупке не жалею.
3D-принтер ANYCUBIC
Научная фантастика стремительно вошла в обычную жизнь. Не хватает какой-то детальки? Ребенок просит новую игрушку? Компактный 3D-принтер способен создавать детализированные модели размерами 132 × 80 × 165 мм. В комплекте есть всё, чтобы начать экспериментировать.
Мнение покупателей:
- Пользуюсь программой Photon workshop. Настройки печати подобрал довольно быстро. Качество печати превосходное. В подарок получил литр прозрачной зеленой смолы.
- Разрешение шикарное. Напечатал элементы, которые мне были недоступны. Очень тихий, нет шума вентиляторов. Яркость экрана можно регулировать, я поставил 80%. Настройки для смолы использовал от простого моно. Печать очень радует.
Эхолот для рыбалки
Подарок для истинных фанатов. Датчик крепится на присоске, а на дисплее виден рельеф дна, глубина, скопление рыб и их местоположение. Дальность действия — 180 метров.
Мнение покупателей:
- Работает отлично. Рекомендую.
- Аппарат рабочий, показывает глубину, рельеф и температуру правильно, по рыбе не проверял. Докупал струбцину для датчика, так удобнее. В комплекте есть запасной силовой кабель, есть крепление для датчика на присоске, но можно его и прикрутить.
Беспроводное зарядное устройство HOCO
Оцените удобство беспроводной зарядки. На платформе могут одновременно заряжаться все ваши гаджеты: телефон, гарнитура, часы. Встроенная мягкая подсветка начнет мигать, если вы положили несовместимое устройство или посторонний предмет. Перед использованием убедитесь, что толщина чехла на смартфоне не превышает 6 мм.
Мнение покупателей:
- Упаковано хорошо, поверхности закрыты пленкой. Заряжает и часы, и телефон, и наушники. Вещь стоит своих денег. Спасибо продавцу.
- Зарядка просто класс! Всем советую: упаковано в воздушную упаковку, коробочка приятная, идеально подойдет на подарок. Заряжает одновременно iPhone 11, iPods Pro, Apple Watch SE. Кабель в комплекте есть!
Мойщик окон за треть цены
Пора прекратить страдать от грязных окон. Кто-то не любит сам процесс, а в некоторых домах не обойтись без промышленных альпинистов. Купите робота-мойщика и сделайте жизнь светлее. Прибор может работать в режиме сухой или влажной уборки. Перед началом обязательно закрепите трос, это страховка от внезапного открепления аппарата или отключения электричества.
Мнение покупателей:
- Робот бомбический! Чистит идеально, разводы оставляет только на очень грязных стеклах. Использую его и для больших зеркал.
- Очень довольны — отличный помощник! Пока моешь окно внутри, он всё почистит снаружи. Экономия времени.
Ультразвуковая зубная щетка Xiaomi SOOCAS
Здоровые зубы — это не только красиво, но и очень экономно. Следить за их состоянием поможет умная зубная щетка. Каждые 30 секунд вибрацией она напомнит о том, что пора сменить область чистки, а через две минуты выключится автоматически. Щетинки вибрируют со скоростью 27 или 31 тысяча раз в минуту. Умный и полезный подарок своему здоровью.
Мнение покупателей:
- Отличные щетки, пользуемся такими уже год, на этот раз покупали родителям. Есть три режима чистки, цикл делится на четыре этапа. Заряжается за ночь, заряда хватает примерно на месяц.
- Отличная зубная щетка! Щетина мягкая, нежная, бережно чистит зубы и не травмирует десны. У меня чувствительные зубы, и щетка подошла идеально.
Умный проектор для Android
Небольшой проектор отобразит контент с вашего смартфона максимально качественно. Масштабируйте изображение до необходимого размера. Проектор необязательно устанавливать строго напротив центра экрана, картинка корректируется в ручном режиме, а вертикальная деформация устраняется автоматически.
Мнение покупателей:
- Яркость и цветность понравились, звук, как у обычного телевизора. Проектор показался совершенно бесшумным, хотя кулер работает.
- Проектор классный, отличное изображение. Купил модель с 3D, продавец помог настроить. Всё работает.
Стереоскоп
Погрузитесь в познание микромира с бинокулярным микроскопом. Четкое стереоизображение позволяет использовать прибор не только в образовательных целях, но и в ремонте мобильных устройств и других ювелирных работах. В комплекте две пары окуляров с десяти- и двадцатикратным увеличением и удобные накладки для глаз. Светодиодная подсветка работает от двух пальчиковых батареек.
Мнение покупателей:
- Отличный продукт, качество линз нормальное, фокус наводится хорошо.
- Микроскоп пришел быстро. Увеличение хорошее, всё видно. Подставка пластиковая.
Bluetooth-наушники с шумоподавлением за полцены
Качество звука этих компактных наушников не оставит равнодушным. Гибридное шумоподавление и 4 встроенных микрофона решают любые задачи: полное погружение в музыку, прозрачный режим, четкая речь, даже если разговор ведете в толпе. Чип Neo с низким энергопотреблением обеспечивает более быструю передачу сигнала с минимальной задержкой. Больше нет кнопок для физического нажатия, всё управление — сенсорное. Ко всему прочему — они еще и влагозащищенные.
Мнение покупателей:
- Классная гарнитура: хорошее качество звучания, нет посторонних шумов, комфортно пользоваться продолжительное время. Заряд держат хорошо. Доставили быстро, посылка отслеживалась.
- Если пользоваться эквалайзером, можно настроить очень басистый и громкий звук довольно хорошего качества.