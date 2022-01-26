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26 января — круглый стол «Как взять кредит и не разориться. Лайфхаки для малого и среднего бизнеса»

Городской портал «Фонтанка.ру» проведет круглый стол «Как взять кредит и не разориться. Лайфхаки для малого и среднего бизнеса».

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Кредитные средства для малого и среднего бизнеса часто единственная возможность развиваться. Но при ограниченном наборе ресурсов его не так-то просто взять, а, главное, вовремя платить. К тому же ситуации бывают разные, и необходимо предусмотреть все возможные исходы событий, например, что делать с невыплаченным кредитом в ходе банкротства.

Вопросы для обсуждения:

  • Какие трудности возникают у малого и среднего бизнеса при получении кредитов?
  • На какие пункты надо особенно внимательно обращать внимание при заключении договора?
  • Что может выступать залогом по кредиту? В каких случаях банк может потребовать его отдать?
  • В каких случаях банк имеет право требовать возврата кредита досрочно?
  • Что делать компании, если она не может платить кредит?
  • Какова процедура требования кредита при банкротстве компании? На что имеют право банк и компания?

Спикеры:

  1. Муравьев Игорь Борисович, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
  2. Спирин Илья Николаевич, руководитель центра экспертизы Санкт-Петербургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора Северо-Западного Бюро по защите прав предпринимателей
  3. Питкянен Александра Федоровна, исполнительный директор Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса Санкт-Петербурга
  4. Панов Дмитрий Вячеславович, Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», координатор по СЗФО, в рамках мер поддержки предпринимательства, депутат
  5. Корх Василий Валерьевич, директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
  6. Петров Игорь Анатольевич, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
  7. Арустамян Карен Валерики, предприниматель, представитель владелеца бизнеса по сдаче недвижимости ООО «Райф Сити»
  8. Балтрук Игорь Игоревич, исполнительный директор OOO «РЕАЛ СЕРВИС»

По итогу мероприятия запланирована публикация на сайте Фонтанка.ру

Модератор: Мокейчева Мария, редактор городского портала Фонтанка.ру

Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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