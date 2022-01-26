26 января — круглый стол «Как взять кредит и не разориться. Лайфхаки для малого и среднего бизнеса»

Кредитные средства для малого и среднего бизнеса часто единственная возможность развиваться. Но при ограниченном наборе ресурсов его не так-то просто взять, а, главное, вовремя платить. К тому же ситуации бывают разные, и необходимо предусмотреть все возможные исходы событий, например, что делать с невыплаченным кредитом в ходе банкротства.
Вопросы для обсуждения:
- Какие трудности возникают у малого и среднего бизнеса при получении кредитов?
- На какие пункты надо особенно внимательно обращать внимание при заключении договора?
- Что может выступать залогом по кредиту? В каких случаях банк может потребовать его отдать?
- В каких случаях банк имеет право требовать возврата кредита досрочно?
- Что делать компании, если она не может платить кредит?
- Какова процедура требования кредита при банкротстве компании? На что имеют право банк и компания?
Спикеры:
- Муравьев Игорь Борисович, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
- Спирин Илья Николаевич, руководитель центра экспертизы Санкт-Петербургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора Северо-Западного Бюро по защите прав предпринимателей
- Питкянен Александра Федоровна, исполнительный директор Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса Санкт-Петербурга
- Панов Дмитрий Вячеславович, Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», координатор по СЗФО, в рамках мер поддержки предпринимательства, депутат
- Корх Василий Валерьевич, директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
- Петров Игорь Анатольевич, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
- Арустамян Карен Валерики, предприниматель, представитель владелеца бизнеса по сдаче недвижимости ООО «Райф Сити»
- Балтрук Игорь Игоревич, исполнительный директор OOO «РЕАЛ СЕРВИС»
По итогу мероприятия запланирована публикация на сайте Фонтанка.ру
Модератор: Мокейчева Мария, редактор городского портала Фонтанка.ру
Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru