Саратовский суд запретил клип Алёны Швец «Две девочки». В нем усмотрели пропаганду гомосексуализма

Фрунзенский суд Саратова удовлетворил иск прокурора о запрете клипа Алёны Швец «Две девочки» из-за пропаганды однополых отношений. Об этом 25 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру региона.
Подробности иска в ведомстве не уточнили. Ранее претензии к клипу возникли у уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить творчество Швец на пропаганду суицида. Это произошло после попытки самоубийства 11-летней жительницы региона, у которой в соцсетях нашли плейлист с песнями Швец.