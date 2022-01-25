FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Саратовский суд запретил клип Алёны Швец «Две девочки». В нем усмотрели пропаганду гомосексуализма

10
Печать

Фрунзенский суд Саратова удовлетворил иск прокурора о запрете клипа Алёны Швец «Две девочки» из-за пропаганды однополых отношений. Об этом 25 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Подробности иска в ведомстве не уточнили. Ранее претензии к клипу возникли у уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней. Она обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить творчество Швец на пропаганду суицида. Это произошло после попытки самоубийства 11-летней жительницы региона, у которой в соцсетях нашли плейлист с песнями Швец.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

f0ntan
Этот запрет районного суда Саратова распространяется на какую юрисдикцию? Только на территории Фрунзенского района Саратова или на территории всей России? Если последнее, то почему? Ведь обычный районный суд, а не Верховный
azul
То есть до самоубийства девочку довели травлей, а запрещают песню. Логика, чо.
266410437
А были времена Тату целые стадионы в России и Европе собирали, и на Евровидении выступали. Вроде 20 лет назад это было всего....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний