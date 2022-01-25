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На диване в квартире на юге Петербурга нашли мертвыми двоих

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Мертвых мужчину и женщину нашли в запертой квартире в Красносельском районе.

Накануне около половины десятого вечера петербурженка заявила в полицию о том, что не может дозвониться до матери-пенсионерки, стало известно «Фонтанке» 25 января.

Вместе с сотрудниками МВД женщина приехала к квартире в доме 25, корпус 1, по проспекту Кузнецова. Когда вскрыли дверь, то в комнате на диване нашли тела двоих — 69-летней пропавшей матери и её 53-летнего гражданского мужа.

На столе в квартире оперативники увидели бутылку водки и одну рюмку.

Тела погибших направили в морг для установления причины смерти.

Проводится проверка.

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Комментарии (9)

266084175
Жили в любви всю жизнь и ушли в один день.Романтично.
Андрей_спб
Так муж или сожитель?
angel of death
сразу Лепса вспомнил.... "тооооолько... ааа... рюмка водки на столе... "
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