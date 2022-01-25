На диване в квартире на юге Петербурга нашли мертвыми двоих

Мертвых мужчину и женщину нашли в запертой квартире в Красносельском районе.



Накануне около половины десятого вечера петербурженка заявила в полицию о том, что не может дозвониться до матери-пенсионерки, стало известно «Фонтанке» 25 января.



Вместе с сотрудниками МВД женщина приехала к квартире в доме 25, корпус 1, по проспекту Кузнецова. Когда вскрыли дверь, то в комнате на диване нашли тела двоих — 69-летней пропавшей матери и её 53-летнего гражданского мужа.



На столе в квартире оперативники увидели бутылку водки и одну рюмку.

