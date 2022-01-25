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21 февраля — круглый стол «Онлайн-образование: как отличить профессионалов от "инфоцыган"»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол, посвященный онлайн-образованию. К участию приглашаются представители, лицензированных онлайн-школ и курсов, вузов, представители профильных комитетов.

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Популярность онлайн-образования растет с каждым годом. Выбор и диапазон возможностей широк: от курсов ведущих российских и западных вузов и лицензированных онлайн-школ до марафонов в инстаграме, обещающих за один месяц обучить всему и увеличить доходы в разы. Кажется, что не учит сегодня только самый ленивый, поэтому резонно возникают вопросы к качеству получаемого образования и возможностям для его дальнейшего практического применения. Как отличить реально полезные онлайн-ресурсы от так называемого «инфоцыганства», обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как выбрать правильный ресурс для обучения? На что стоит обратить внимание?
  • Куда точно не надо идти? По каким признакам определить некачественный продукт?
  • Чему учат в интернете? Чему точно нельзя научить онлайн?
  • Инстаграм и другие социальные сети — как рекламный ресурс и платформа для обучения. Почему растет роль социальных медиа?
  • Зачем вузам и их преподавателям размещать онлайн-курсы, особенно бесплатные, в интернете?
  • Сертификаты и дипломы после обучения онлайн — насколько это реально и признается работодателями?
  • Перспективы развития онлайн-образования — чему будем учиться дальше?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдёт в онлайн формате на платформе zoom в 12:00 21 февраля 2022 года.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова a.petrova@fontanka.ru, +7–953–157–05–77

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