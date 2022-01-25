21 февраля — круглый стол «Онлайн-образование: как отличить профессионалов от "инфоцыган"»

Популярность онлайн-образования растет с каждым годом. Выбор и диапазон возможностей широк: от курсов ведущих российских и западных вузов и лицензированных онлайн-школ до марафонов в инстаграме, обещающих за один месяц обучить всему и увеличить доходы в разы. Кажется, что не учит сегодня только самый ленивый, поэтому резонно возникают вопросы к качеству получаемого образования и возможностям для его дальнейшего практического применения. Как отличить реально полезные онлайн-ресурсы от так называемого «инфоцыганства», обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как выбрать правильный ресурс для обучения? На что стоит обратить внимание?
- Куда точно не надо идти? По каким признакам определить некачественный продукт?
- Чему учат в интернете? Чему точно нельзя научить онлайн?
- Инстаграм и другие социальные сети — как рекламный ресурс и платформа для обучения. Почему растет роль социальных медиа?
- Зачем вузам и их преподавателям размещать онлайн-курсы, особенно бесплатные, в интернете?
- Сертификаты и дипломы после обучения онлайн — насколько это реально и признается работодателями?
- Перспективы развития онлайн-образования — чему будем учиться дальше?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдёт в онлайн формате на платформе zoom в 12:00 21 февраля 2022 года.
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова a.petrova@fontanka.ru, +7–953–157–05–77