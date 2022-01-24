9 февраля — круглый стол «Стройка за КАДом: спрос и предложение»

Почти половина новых жилых комплексов, которые девелоперы вывели на рынок в 2021 году, находятся за КАД, как в городских районах, так и на областных землях, подсчитали в КЦ «Петербургская недвижимость».



Это рекорд, поскольку даже во время активного освоения пригородов на них приходилось максимум 40% нового предложения. Лидирует по-прежнему Всеволожский район — на него приходится 26% всего нового жилья, которое предлагают строители покупателям. Почему строители выбирают землю за КАДом и есть ли спрос на это жилье — обсудим на круглом столе.

