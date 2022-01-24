9 февраля — круглый стол «Стройка за КАДом: спрос и предложение»

Почти половина новых жилых комплексов, которые девелоперы вывели на рынок в 2021 году, находятся за КАД, как в городских районах, так и на областных землях, подсчитали в КЦ «Петербургская недвижимость».
Это рекорд, поскольку даже во время активного освоения пригородов на них приходилось максимум 40% нового предложения. Лидирует по-прежнему Всеволожский район — на него приходится 26% всего нового жилья, которое предлагают строители покупателям. Почему строители выбирают землю за КАДом и есть ли спрос на это жилье — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие локации за КАДом пользуются популярностью и почему?
- Что изменилось с прошлой «волны» застройки пригородов?
- Город или Ленобласть — имеет ли значение?
- Цены на квартиры — велика ли разница с тем, что строится внутри КАД?
- Особенности новых районов — что делать, чтобы они не стали только «спальниками». Как создать города-спутники на новом месте?
- Будущее застройки за КАДом: куда пойдет инвестор?
К участию приглашаются представители строительных компаний и комитета по строительству.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru