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9 февраля — круглый стол «Стройка за КАДом: спрос и предложение»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн заочный круглый стол на тему строительства за КАДом и приглашает к участию представителей риелторов, строительных компаний, банков, СРО.

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Почти половина новых жилых комплексов, которые девелоперы вывели на рынок в 2021 году, находятся за КАД, как в городских районах, так и на областных землях, подсчитали в КЦ «Петербургская недвижимость».

Это рекорд, поскольку даже во время активного освоения пригородов на них приходилось максимум 40% нового предложения. Лидирует по-прежнему Всеволожский район — на него приходится 26% всего нового жилья, которое предлагают строители покупателям. Почему строители выбирают землю за КАДом и есть ли спрос на это жилье — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие локации за КАДом пользуются популярностью и почему?
  • Что изменилось с прошлой «волны» застройки пригородов?
  • Город или Ленобласть — имеет ли значение?
  • Цены на квартиры — велика ли разница с тем, что строится внутри КАД?
  • Особенности новых районов — что делать, чтобы они не стали только «спальниками». Как создать города-спутники на новом месте?
  • Будущее застройки за КАДом: куда пойдет инвестор?

К участию приглашаются представители строительных компаний и комитета по строительству.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

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