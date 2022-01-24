Танцы вокруг нуля в Петербурге продолжаются, но со среды погода изменится

Атлантические циклоны вместе с тёплым воздухом поставляют нам влагу, которая выпадает в виде снега и мокрого снега. Немного холоднее станет, скорее всего, только с середины недели.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 24 января в Петербурге ожидается мокрый снег, умеренный ветер, на дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днём повысится до минус 1 — плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от 15 до 1 градуса ниже нуля. Самое холодное 24 января выдалось в 2010 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 1971 году, плюс 3, напоминает «Яндекс».



Вторник, 25 января, по прогнозу СЗ УГМС, начнётся примерно так же, а в среду станет холоднее, до минус 10 градусов ночью и до минус 6 днём.



«На погоде Северо-Запада скажется влияние атлантических циклонов, поэтому будет ветрено и не обойдётся без осадков. <...> В Санкт-Петербурге в начале недели небольшие осадки и до 0…+2 градусов, со среды уже будет идти снег, а температура понизится до -1…-4 градусов», — поясняет центр «ФОБОС».

