«Зенит» подрался с болгарами на сборе в Дубае. За этим наблюдал Карпин

Товарищеский матч футбольного клуба «Зенит» против болгарского «Ботева» на сборе в Дубае 22 января пришлось завершить досрочно. Судья остановил игру за десять минут до финального свистка из-за драки.



Причиной для конфликта послужило нарушение Вилмара Барриоса. Малком попытался развести соперников в разные стороны, но утихомирить их не получилось. В драку полезли остальные игроки. В итоге судья остановил матч за десять минут до конца при счёте 2:2.

У «Зенита» отличились Дзюба и Оздоев. За игрой наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.