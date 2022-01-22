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«Зенит» подрался с болгарами на сборе в Дубае. За этим наблюдал Карпин

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Товарищеский матч футбольного клуба «Зенит» против болгарского «Ботева» на сборе в Дубае 22 января пришлось завершить досрочно. Судья остановил игру за десять минут до финального свистка из-за драки.

Причиной для конфликта послужило нарушение Вилмара Барриоса. Малком попытался развести соперников в разные стороны, но утихомирить их не получилось. В драку полезли остальные игроки. В итоге судья остановил матч за десять минут до конца при счёте 2:2.

У «Зенита» отличились Дзюба и Оздоев. За игрой наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Комментарии (5)

reader-writer
Какой дурачок, который видимо вообще не в курсе регламента матчей на сборах, у вас заметки пишет? Было сыграно, как и планировалось, два тайма по 40 минут. Общая продолжительность матча составила 80 минут. Драки не было, лишь конфликт, уже после свистка, который быстро разрешился. Лишь бы деpьмо на вентилятор набросить, журналюги!
HomerMP
Болгары восхитились?
Danik
Шоу! Это и по ящику показывают. Называется: Смешные единаборства.
Там с бородами в основном.
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