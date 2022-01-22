В Петербурге на инспектора строительного контроля метрополитена возбудили дело за наган

Двое жителей Петербурга стали на днях фигурантами дел о незаконном приобретении и хранении оружия. Первый, как стало известно «Фонтанке» 22 января, работает слесарем на Обуховском заводе, другой — инспектор строительного контроля в метрополитене.



У 37-летнего слесаря в квартире на Караваевской улице полиция нашла ржавый затвор от винтовки Мосина. Эта безделушка потянула на статью УК РФ. В квартире у 40-летнего инспектора лежал револьвер системы Нагана. Причем, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оружие было переделано кустарным способом из сигнального. Согласно справке эксперта, и ржавая часть Мосина, и наган годятся для стрельбы.