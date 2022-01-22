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В Петербурге на инспектора строительного контроля метрополитена возбудили дело за наган

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Двое жителей Петербурга стали на днях фигурантами дел о незаконном приобретении и хранении оружия. Первый, как стало известно «Фонтанке» 22 января, работает слесарем на Обуховском заводе, другой — инспектор строительного контроля в метрополитене.

У 37-летнего слесаря в квартире на Караваевской улице полиция нашла ржавый затвор от винтовки Мосина. Эта безделушка потянула на статью УК РФ. В квартире у 40-летнего инспектора лежал револьвер системы Нагана. Причем, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оружие было переделано кустарным способом из сигнального. Согласно справке эксперта, и ржавая часть Мосина, и наган годятся для стрельбы.

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

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Комментарии (12)

Денеб
Когда иду я в балаган, то заряжаю свой наган... (С)
piterez
Тут сильно пахнет ржавым заказом на раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота и хранения оружия...
Чёрт Опасный
Ржавый затвор от мосинки годится для стрельбы?
Из, не менее ржавой, мосинки?
Ржавыми патронами ессно.
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