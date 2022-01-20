«Эрарта» загипнотизирует кинетическим искусством из Нидерландов

На экспозиции Виллема ван Вигеля в «Эрарте» будут иммерсивные скульптуры, мобильные конструкции и все то, что принято называть кинетическим искусством.
«Эрарта» догоняет «Манеж» и «Севкабель Порт» — там выставки кинетического искусства прошли перед пандемией и всеобщим локдауном. И, надо полагать, у петербургских ценителей искусства уже есть опыт и насмотренность по части кинетистов. Кинетическое искусство использует динамические элементы, часто показывает движение и предполагает участие зрителя в процессе (приложение силы или перемещение). Словом, это не тот арт, который мы привыкли видеть в музеях за стеклом, хотя к кинетическому искусству относят скульптуры Владимира Татлина и Александра Родченко, а на выставке в «Манеже» было много работ крупного российского кинетиста Вячеслава Колейчука.
Виллем ван Вигель известен монохромными композициями, где элементы непрерывно движутся, создавая своеобразные «узоры». Нидерландский художник, в отличие от российских коллег, использует в работах компьютеры и механизмы, которые намеренно прячет от зрителя. Организаторы обещают, что синхронное движение элементов Вигеля на поверхностях смогут «загипнотизировать» зрителя. Не слишком зрелищные на фото, вживую эти вещи могут произвести впечатление. Специально для выставки художник создал конструкции, напоминающие деревья, среди которых можно будет побродить в «Эрарте».
Выставка «Виллем ван Вигель. Кинетическая скульптура» пройдёт с 21 января по 15 мая 2022 на первом этаже Выставочного крыла «Эрарты».
12+
Анастасия Семенович