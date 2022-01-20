Ни денег, ни работы. В Петербурге вынесен приговор неудачливому полицейскому

В ночь на 1 апреля прошлого года инспектор ДПС Аббасов нес службу в Адмиралтейском районе. На его дежурство выпало происшествие — водитель «Рено Каптюр» сбил пешехода, не предоставив ему преимущество на дороге. У Аббасова возник хитрый план — обмануть мужчину. У здания районного ОГИБДД на Обводном он побеседовал с подозреваемым и донес до него ложные сведения о готовящемся возбуждении административного дела по статье о нарушении ПДД, хотя по факту водителю вменяли другое правонарушение. За невозбуждение Аббасов попросил у собеседника 50 тысяч рублей. Тот согласился, но и коллегам инспектора рассказал о хитром плане, став участником оперативно-разыскных мероприятий.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Руслана Аббасова, признанного виновным в попытке мошенничества. Бывший полицейский попытался «срубить» легких денег, но был пойман с поличным. Подробности 20 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В День дурака в салоне «Каптюра» Аббасов получил сумму, часть из которой была муляжом. Инспектор пересчитал деньги, и оказалось, что в пачке меньше купюр, чем нужно. По всей видимости, водитель сыграл свою роль плохо, так как полицейский заподозрил неладное, бросил деньги в салоне и убежал в здание отдела, где его и задержали.



В суде Аббасов признал вину. Выяснилось, что положение его незавидное. Мужчина кормит двух малолетних детей, безработную жену, а также тещу и отца с инвалидностью. Суд учел, что перед потерпевшим бывший полицейский извинился, а за период службы с 2003 года дисциплинарных взысканий не имел, только благодарности и грамоты.



Суд назначил Аббасову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком и штраф в 50 тысяч рублей. Также в течение двух с половиной лет он не сможет работать в государственных органах и органах местного самоуправления.

