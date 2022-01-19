FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Продал табун, угнал технику. Экс-полицейского из Калмыкии обвиняют в краже у родственника

0
Печать

В Калмыкии будут судить экс-полицейского, который, по версии следствия, похитил у родственника табун лошадей. Якобы он продал животных почти за семь миллионов рублей.

Как сообщает 19 января пресс-служба Следственного комитета по региону, уголовное дело о крупной краже с обвинительным заключением направлено прокурору. Следствие установило, что в мае мужчина выдал себя за представителя хозяина табуна, предъявил поддельные накладные, для верности поставив на них печать отдела полиции, и продал 131 племенную лошадь калмыцкой породы мясного типа и 21 жеребенка.

Более того – предположительно, мужчина вывез с животноводческой стоянки транспортные средства и сельскохозяйственную технику своих родственников. В целом сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний