Продал табун, угнал технику. Экс-полицейского из Калмыкии обвиняют в краже у родственника

В Калмыкии будут судить экс-полицейского, который, по версии следствия, похитил у родственника табун лошадей. Якобы он продал животных почти за семь миллионов рублей.



Как сообщает 19 января пресс-служба Следственного комитета по региону, уголовное дело о крупной краже с обвинительным заключением направлено прокурору. Следствие установило, что в мае мужчина выдал себя за представителя хозяина табуна, предъявил поддельные накладные, для верности поставив на них печать отдела полиции, и продал 131 племенную лошадь калмыцкой породы мясного типа и 21 жеребенка.

