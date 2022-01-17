Сбор против пробок: можно ли победить заторы в мегаполисах?

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Ситуация на дорогах ухудшается с каждым годом. В Москве, например, зарегистрированы более 3,5 миллионов легковых машин. Еще примерно 2,8 миллиона «прописаны» в Подмосковье. В Петербурге, по официальным подсчетам, примерно 2 миллиона автомобилей. Надо понимать, что на улицах транспорта значительно больше — есть и машины из других регионов.

По прогнозам экспертов, еще через несколько лет крупные города буквально задохнутся в заторах — ездить по городским улицам станет просто невозможно. Этого момента и касается одно из предложений Дмитрия Давыдова. Примечательно: оно, как и другие инициативы Давыдова, не ляжет на бюджет тяжким бременем, поскольку требует не столько финансовых затрат, сколько законодательной поддержки государства, без которой реализация предложений невозможна.



Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает сделать проезд по мегаполисам платным для частных легковушек. Начать можно с Москвы. Делать это, конечно, надо поэтапно: для начала стоимость проезда установить в размере 10 рублей в сутки и только в будни. В выходные и праздничные дни проезд по городу будет бесплатным. Так же, как и ночью: плата будет взиматься только с тех водителей, которые въедут на территорию города с 7 до 22 часов. Такой подход, считает Давыдов, не сильно ударит по карману горожан, но значительно сократит трафик внутри города.

Разумеется, общественный транспорт, спецмашины (скорой помощи, пожарные, полицейские) и такси платить за въезд не будут. Бесплатным предполагается сделать движение и для мотоциклов. Пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории граждан смогут получать скидки. Также Давыдов предлагает уменьшить сумму для владельцев современных экологичных автомашин, а электромобили вовсе освободить от этого сбора.

Автор проекта уверен: протестовать жители не станут, поскольку введение платы за въезд в город благотворно скажется не только на пробках, но и на экологической ситуации: снизится загазованность воздуха, людям станет легче дышать. Жители сначала Москвы, а затем и других мегаполисов непременно это оценят — в том числе и петербуржцы, которые ежедневно задыхаются в километровых пробках.



К слову, схожий опыт уже внедрен в некоторых странах и городах. Одним из первых платный въезд в город ввели власти Сингапура еще в 1975 году. Одновременно с введением этой меры в стране огромные средства вкладывали в развитие общественного транспорта. Эффективность оказалась фантастической: число автомашин, которые въезжали в город по утрам, снизилось более чем на 70%.

Платный въезд в центр действует и в Лондоне с 2003 года. Уже через год после нововведения, пробки в столице Великобритании уменьшились на треть. Часть вырученных средств мэр города направил на развитие автобусного парка и маршрутов. Это, к слову, вообще важное условие любого ограничения въезда в город: система общественного транспорта должна работать как часы.

С 2007 года невозможно бесплатно проехать на машине по центру и прилегающим к нему районам Стокгольма. Плата взимается в будни с 6:30 до 18:30. Примечательно: перед тем, как ввести платный въезд, в столице Швеции даже провели референдум. Более половины горожан высказались за нововведение. Также перед введением такой меры в Стокгольме модернизировали систему общественного транспорта, увеличив в том числе частоту движения автобусов.



Берут деньги за проезд по центру Осло и еще несколько норвежских городов, а также Милан, Сан-Франциско и в туристический сезон — Юрмала. Готовится к введению подобной практики Израиль: в ближайшие годы въезд в центр Тель-Авива может стать платным.

Дмитрий Давыдов уверен, что введение сбора против пробок станет в итоге выгодным всем — в том числе автовладельцам: они станут тратить меньше времени на дорогу и смогут больше времени уделять себе и семье.

Ирина Козлова

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