10 февраля — круглый стол «Если помутнело в глазах: современные методы лечения катаракты»

Лишиться зрения — самое тяжелое последствие заболеваний глаз. Основными из них, с которыми сталкивается большое количество людей, являются глаукома или катаракта. Без должного лечения они и сегодня могут привести к полной слепоте. Новые методы лечения обоих заболеваний дают эффективные результаты, но врачи по-прежнему предупреждают — важно обратиться к специалистам как можно раньше. О достижениях современной офтальмологии поговорим на круглом столе, накануне всемирного дня глаукомы, который отмечается 6 марта.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что из себя представляют глаукома и катаракта? По каким признакам можно заподозрить у себя наличие этих заболеваний? Можно ли их предотвратить?
- Как проводится диагностика? Заметит ли их врач-офтальмолог на обычном профилактическом приеме?
- Лечение катаракты — это только замена хрусталика? Какие возможности это дает? Можно ли на 100% восстановить зрение с искусственным хрусталиком?
- Методы лечения глаукомы — от консервативных к хирургическим.
- Перспективы развития офтальмологического лечения?
К участию приглашаются офтальмологические клиники, врачи-офтальмологи многопрофильных клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 10 февраля 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72