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10 февраля — круглый стол «Если помутнело в глазах: современные методы лечения катаракты»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн / заочный круглый стол на тему лечения заболевания глаз и приглашают представителей клиник для участия.

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Лишиться зрения — самое тяжелое последствие заболеваний глаз. Основными из них, с которыми сталкивается большое количество людей, являются глаукома или катаракта. Без должного лечения они и сегодня могут привести к полной слепоте. Новые методы лечения обоих заболеваний дают эффективные результаты, но врачи по-прежнему предупреждают — важно обратиться к специалистам как можно раньше. О достижениях современной офтальмологии поговорим на круглом столе, накануне всемирного дня глаукомы, который отмечается 6 марта.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что из себя представляют глаукома и катаракта? По каким признакам можно заподозрить у себя наличие этих заболеваний? Можно ли их предотвратить?
  • Как проводится диагностика? Заметит ли их врач-офтальмолог на обычном профилактическом приеме?
  • Лечение катаракты — это только замена хрусталика? Какие возможности это дает? Можно ли на 100% восстановить зрение с искусственным хрусталиком?
  • Методы лечения глаукомы — от консервативных к хирургическим.
  • Перспективы развития офтальмологического лечения?

К участию приглашаются офтальмологические клиники, врачи-офтальмологи многопрофильных клиник.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 10 февраля 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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