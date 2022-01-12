Экс-продюсер МУЗ-ТВ получил штраф за распространение вредной для детей информации

Мировой суд Москвы оштрафовал экс-продюсера МУЗ-ТВ за распространение вредной для детей информации.
«Суд признал [Андрея] Разыграева виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью»)», — рассказали 12 января ТАСС в суде.
Бывшему продюсеру музыкального телеканала назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.
В ноябре Басманный суд столицы оштрафовал МУЗ-ТВ за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.