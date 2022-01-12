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Экс-продюсер МУЗ-ТВ получил штраф за распространение вредной для детей информации

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Мировой суд Москвы оштрафовал экс-продюсера МУЗ-ТВ за распространение вредной для детей информации.

«Суд признал [Андрея] Разыграева виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью»)», — рассказали 12 января ТАСС в суде.

Бывшему продюсеру музыкального телеканала назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

В ноябре Басманный суд столицы оштрафовал МУЗ-ТВ за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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Комментарии (1)

Slava_Rossii
За ширину штанин и длину юбок когда начнут штрафовать?
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