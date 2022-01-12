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Авито отдаст самым внимательным Биг Рашн Приз

На площадке запустили мини-сериал и конкурс с популярными блогерами и телеведущими.

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В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков
В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений ПонасенковФото: Авито
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Новогодние каникулы закончились, а многие так и не успели вдоволь отдохнуть. Но впереди — празднование Старого Нового года, то есть тема развлечений до сих пор актуальна.

Авито предлагает не скучать на выходных и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой современной интерпретации.

— Мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы «подарили» уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent-календаря, — рассказала руководитель направления бренда компании Авито Арина Гиршович.

Зрителей ждут пять мини-серий (6+), которые уже собрали 9,5 млн просмотров. В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков.

Для создания нужной аутентичной картинки съемочная группа специально использовала сверхширокие объективы. Чтобы добиться достаточного количества шума и аберраций, креаторы не стали снимать в формате 4к, а сделали все в Full HD, в классическом соотношении сторон 4:3.

Сериал будет особенно интересен тем, кто хочет посмотреть на офис Авито изнутри: съемки ролика проходили в московском офисе, хорошо подходящем по дизайну и интерьеру для такого проекта.

Новости телекома

В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков
В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений ПонасенковФото: Авито

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