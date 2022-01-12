Зимняя ликвидация: что из гаджетов можно выгодно купить в январе

Если вам не подарили новый смартфон на Новый год, купите его сами с хорошей скидкой Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться







Большинство крупных распродаж приходится на ноябрь и декабрь, а январь считается мертвым сезоном. На самом деле, чтобы оживить посленовогодние продажи, площадки в начале года делают особенно выгодные предложения. В нашем обзоре — примеры гаджетов, одежды и бытовой техники с январских распродаж со скидками от 10 до 80%.

Xiaomi Redmi Note 10S

Глобальную версию нового смарта от Xiaomi будут продавать со скидкой с 10 по 15 января. Главные плюсы этой модели — отличный AMOLED-экран с яркостью до 1100 кд/м2, два стереодинамика, высокая производительность, интенсивная работа без подзарядки до 2 суток, поддержка 2 нано-SIM, четыре основные камеры (в том числе макро) и фронтальная камера на 13 Мп, толщина всего 8 мм и ультралегкий вес — 179 г. Узнать цену

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Что пишут в отзывах: телефон классный, Amoled Display как на Samsung. Корпус тонкий, очень легкий. Работает шустро. Процессор практически не нагревается, даже холодней, чем Snapdragon 620.6+128 Gb, NFS работает, камера неплохая, чуть лучше, чем на Redmi Not 9 Pro. Есть стереодинамик — один внизу, другой вверху корпуса, звук объемный и сочный.

Не пропустите распродажу «Зимняя ликвидация» на «АлиЭкспресс». Она стартовала 10 января и продлится до 15 января. Отличная возможность купить себе подарок, который вы хотели, но так и не получили на Новый год! Не забывайте о возможности сэкономить: промокод WinterSALEjan дает скидку 250 руб от 500 руб для новых покупателей до 10:59 31 января (по московскому времени). Кофемашина Redmond

За идеальным кофе больше не обязательно отправляться в проверенную кофейню — в последние годы кофеварки стали намного доступнее по цене. Давление пара у них приблизилось к параметрам профессиональных девайсов, а капучинаторы взбивают идеальную пенку практически сами. Redmond RCM-1512, которую продают с промоскидкой, умеет готовить капучино, латте, макиато или 2 чашки эспрессо одновременно по одному нажатию кнопки.

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Что пишут в отзывах: товар пришел в срок, кофеварка просто супер. Уже всё перепробовал, кофе варит на ура.

Постельное белье

Бренд Alanna известен качественным хлопковым постельным бельем с современными принтами и фабричным качеством пошива. Постели с промокодом на скидку и экспресс-доставкой доступны во всех стандартных отечественных и европейских размерах.

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Пауэрбанк Xiaomi

Зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 3 емкостью 10000 мАч в облегченном корпусе из алюминия поддерживает быструю и двухстороннюю зарядки, имеет защиту от перегрева и короткого замыкания. У пауэрбанка 2 разъема USB Type A, один USB Type C, и один Micro USB.

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Что пишут в отзывах: товар соответствует описанию, оригинальный, что подтверждается пломбами на упаковке, голограммами. Быстрая доставка.

Наушники Anker с шумоподавлением и 4 микрофонами

Это еще не флагманы, но уже и не бюджетные наушники без особых изысков. Авторы обзоров сходятся во мнении, что Anker Soundcore Life — это золотая середина по звуку, качеству связи и автономности (например, 10 минут подзарядки наушников обеспечивают 1 час прослушивания без остановки). За счет шумоподавления и 4 микрофонов это, пожалуй, один из лучших вариантов для видеосвязи и звонков on-the-go в своей ценовой категории.

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Что пишут в отзывах: уфф... Они играют как боженьки! Реально прям из коробки удивляют своим отличным звучанием. Отличный бас и объем звука, достаточно громкости, великолепная изоляция от внешнего мира. Отмечу также простое управление физическими кнопками (старт/пауза/предыдущий/следующий трек). Кейс работает очень долго без зарядки.

Умный сенсор для дома

Небольшой датчик отслеживает температуру и влажность в доме, но главная его особенность — измерение освещенности, что важно и для здоровья глаз, и для экономии электроэнергии. Сенсор может работать как самостоятельно, так и в системах умного дома и помогать в регулировке комфортных условий в помещении.

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Что пишут в отзывах: сделал кучу дополнительных тестов, сравнивал с эталонами, всё сходится с эталонными значениями, разброс минимальный. Месяц тестировал в приложениях, не зависало.

Рюкзак Xiaomi

Повседневные городские рюкзаки Xiaomi объемом от 7 до 20 л (на выбор) привлекают простым универсальным дизайном: стильно, современно, ничего лишнего. Доступно множество цветов и ускоренная доставка.

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Что пишут в отзывах: рюкзак точно соответствует по цвету, упакован хорошо. Удобно брать в поездку.

Смарт-браслет Huawei Band 6

Глобальная версия умного браслета Huawei Band 6 будет доступна с хорошей скидкой с 10 по 15 января. Его главные достоинства — 96 спортивных режимов, точные сенсоры для отслеживания состояния здоровья и активностей, а также мощный аккумулятор, который в режиме интенсивного использования держит заряд не менее 10 дней.

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Что пишут в отзывах: аксессуар классный, шаги, пульс, кислород, сон и прочие плюшки измеряет правдоподобно. Уведомления все присылает, радует, что можно ответить на вызов быстрыми ответами. Батарею держит отлично, неделю с половиной спокойно.

Пуховик

Пуховик в стиле преппи доступен в бежевом и черном цветах. Выглядит как небольшой оверсайз, комбинируется с любой одеждой в стиле кэжуал и выдерживает морозы до минус 20 градусов.

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Что пишут в отзывах: шикарно выглядит, села как нужно, легкая по весу и теплая, приятная к телу, в дополнение к куртке положили подарок — маленькое зеркальце.

Универсальная водолазка

У комфортной водолазки один универсальный размер (комфортнее всего будет обладательницам параметров М и S), 16 цветов на выбор, а длина рукава достаточная даже для очень высокого роста.

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Что пишут в отзывах: отличная водолазка. Ткань мягкая, приятная к телу, не сильно плотная, но не просвечивает. При стирке не линяет.

Офисная блуза

Это базовая вещь в гардеробе, которую можно сочетать буквально с любыми брюками и юбкой. У блузы стандартная размерная сетка и семь цветовых вариантов.

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Что пишут в отзывах: классная рубашка. Упакована была аккуратно в пакет, есть заводская бирка. Размер S на мой рост 163 отлично подошел, свободная, но не оверсайз. Длина рукава тоже подошла. Ткань приятная к телу и смотрится красиво. После стирки не полиняла, а гладится рубашка очень легко, и это плюс. В носке она очень комфортна.

Умная зубная щетка

Щетка OCLEAN с сенсорным экраном имеет 32 уровня интенсивности, встроенные оптимальные режимы чистки и массу сенсоров для отслеживания слепых зон. Чтобы проверить, насколько хорошо почищены зубы, достаточно открыть приложение в телефоне.

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Что пишут в отзывах: качественный прибор, всё соответствует заявленным характеристикам и, что самое приятное, приложение работает стабильно. Доставка молниеносная.

Фотоэпилятор

Беспроводной лазерный эпилятор IPL Hair Removal можно применять для всех зон на теле, в том числе для лица и зоны бикини. У него 8 уровней интенсивности, автоматический и ручной режимы управления и ресурс в 600 тысяч вспышек (это примерно в 2 раза больше, чем у большинства похожих товаров). Процесс полного и бесповоротного избавления от ненужных волос занимает 8 недель.

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Мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 моет стекло, плитку и другие вертикальные зоны. Поместите робота на нужную поверхность, выберите один из трех автоматических режимов уборки и запустите процесс с помощью пульта. Дальше аппарат всё сделает сам. На мытье 1 квадратного метра робот тратит примерно 4 минуты.

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Что пишут в отзывах: товар пришел быстро, около недели. Всё целое. По инструкции нужно чистить окно в два-три этапа, если загрязнено сильно, но нам хватило и одного раза. Брали для свекрови, у которой очень много окон. И у нас, и у нее были большие сомнения на счет такой машинки, но к счастью, робот нам (особенно ей) понравился, свекровь очень рада, тем более, что лазить по подоконникам не позволяет здоровье. В комплекте шнур с зарядным устройством (очень длинные, даже удлинитель не нужен), баночка для средства для мытья окон, 10 салфеток, 2 сменные насадки, пульт, инструкция, счет-фактура. Всё на русском языке.

Парогенератор

Парогенератор Polaris PSS 4008K претендует на швейцарское качество, ведь произвели его под контролем швейцарской компании. В арсенале у паровой «станции» — быстрый старт всего за 30 секунд, ультрастойкое (потому что пятислойное) керамическое покрытие, технология оптимальной температуры подошвы (можно гладить любой материал без риска его испортить) и система автоматического отключения при перегреве, отсутствии воды или бездействии в течение 10 минут. На этот товар действует гарантия 3 года и доставка из России.

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Что пишут в отзывах: после долгих раздумий и выхода из строя любимого утюга Tefal всё-таки решилась приобрести парогенератор. Доступный по цене, есть обычные утюги дороже этой модели. Прост в управлении. Легкое непринужденное скольжение по ткани. Максимум оправдания ожиданий. Отутюживает с первого раза даже постельное белье. Пробовала на разных типах ткани: без повреждений и нареканий. Вертикально смогла отпарить шторы. Посмотрим, как долго прослужит, надеюсь, что долго. Я в восторге от покупки.